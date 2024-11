A minimálbérről indít konzultációt a kamara

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) újonnan megválasztott elnöke, Nagy Elek, a gazdaság egészét képviselő köztesület vezetőjeként kötelességének érzi azt, hogy a vállalkozások véleményét megkérdezve a kamarai hálózat javaslatai alapján alakítsa ki a gazdaság érdekeit szem előtt tartó kamarai véleményt.

Nagy Elek, az MKIK elnökeként konzultációra hívja a vállalkozókat a minimálbér kérdésében.

Fotó: Ladóczki Balázs

A MKIK közleménye úgy fogalmaz, üdvözlik a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) eddig elért eredményeket. Kiemelték: 2010 óta jelentős bérnövekedés következett be a minimálbér és garantált bérminimum dinamikus növekedése által. A tripartit (munkavállaló, munkadó és a kormány) érdekegyeztetésnek köszönhetően, több éves bérmegállapodásban rögzítetten minden fél számára kiszámíthatóvá tették a felek vállalásait. Az eddig elért eredmények mind fontos lépést jelentenek a munkavállalók jövedelmi biztonságának, miközben figyelembe vették a munkaadók teherbíró képességét is.

A kamara szerint most jött el az ideje annak, hogy a konzultáció adta lehetőséggel élve a vállalkozások szélesebb körének véleményét is megismerjék, ezért egy átfogó, reprezentatív országos kutatást indítanak. Emellett a területi kamarák erős bázisán egy online konzultációt is elindul, hogy bárki elmondhassa véleményét ebben a fontos kérdésben. A kérdőív itt található meg. A konzultáció időtartama: 2024. november 11-től 20-ig.