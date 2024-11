Bevallották, hogy mégsem olyan kiváló a termékük, miután nehézfémeket találtak az idehaza is kapható prémium csokiban

Csoportos per indult a minőségi csokoládéiról híres Lindt ellen Amerikában még 2023-ban, miután egy fogyasztóvédelmi szövetség laborvizsgálattal kimutatta, hogy többek között a Lindt csokikban is nehézfémek voltak jelen, ólmot és kadmiumot is találtak bennük – írja a Fortune.