Kávéház, ami sosem zár be?

Van egy legendás kávéház Budapesten, ahol évek óta kígyózó sorokat lehet látni hétvégén és hétköznap, télen és nyáron, esőben és kánikulában egyaránt. Ez a New York Café, és az óriási érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy ahová ennyi ember akar bejutni, ott az éjszakai nyitvatartás ötletének igenis van létjogosultsága.

A kávéház meglepő újítást vezet be hamarosan

Fotó: Világgazdaság/Kallus György

Fontos változásról döntött a kávéház

Kibővíteni nem tudják, de nem is akarják a 130. születésnapját ünneplő körúti kávéházat üzemeltetői, akik most történelmi lépésre és mérföldkőnek számító kísérletre vállalkoznak, amikor december közepétől vízkeresztig, azaz január 6-ig éjféltől hajnal négyig megnyitják a legendás hely kapuit az erre nagy számban voksoló vendégek előtt – írja a Világgazdaság.

Az évente több mint egymillió külföldi látogatót fogadó kávéház éjszakai nyitvatartására már az első naptól volt igény, a legenda szerint ugyanis Molnár Ferenc a frissen megnyitott New York Café kulcsait a Dunába vetette, mert azt kívánta, hogy a hely soha ne zárjon be. Ezt a 130 éves álmot kelti most életre a kávéház, amely

december 13-tól három héten át az esti zárást követő takarítás után éjfélkor kinyit

és egészen hajnali négyig nyitva marad. A hajnali záróra utáni néhány órában felkészülnek a következő napi normál nyitvatartásra, majd reggel héttől este hatig érkezési sorrendben, onnantól pedig kizárólag asztalfoglalással, vacsoravendégként lehet bejutni az ikonikus kávéházba.

Magyarországon van a világ legszebb kávéháza

A New York Cafét 2011-ben választotta a világ legszebb kávéházának a Ucityguides.com útikalauz, amelynek szavazásán a pesti kávéház

velencei,

bécsi,

prágai

és párizsi versenytársait utasította maga mögé.

A New York Palota és a földszintjén található kávéház legújabb kori története 2009-ben kezdődött, amikor az Eventrend Group megkapta az üzemeltetés lehetőségét, amit eleinte fő profiljuknak megfelelően rendezvényhelyszínként működtettek, de hamar rájöttek, hogy a kávéházi forgalomnál nincs fontosabb, a reggeltől estig üzemelő kávéháznál pedig aligha van jobb üzleti modell.

A feladat nem tűnt könnyűnek, hiszen egy veszteséges, akkor már nem túl jó hírű létesítménybe kellett visszacsábítani a vendégeket. Mindenekelőtt építettek egy buszmegállót, amelynek a neve New York Station. A Keleti pályaudvartól a Blaháig a buszokon minden turista az anyanyelvén, konkrétan húsz különböző nyelven hallgathatta a New York történetét. Az Eventrend és a New York Kávéház üzemeltetését végző cég ötletesen és rövid idő alatt hatékonyan élesztette újjá Budapest kávéházi fővárosi kultuszát a legszebb és legrégibb nagykávéház trendivé tételével.

Ma már hihetetlen számokat produkál a New York, ahová gyakorlatilag minden ötödik Budapestre látogató külföldi turista ellátogat ma már.

Az asztalfoglalás menünél megjelenített szavazás eredménye pedig azt mutatja, hogy az éjfél utáni nyitvatartásra van igény és a potenciális vendégek a minimum 18 eurós fogyasztást is elfogadhatónak tartják.

Egyelőre óvatosan, tesztüzemben nyit ki éjjel a New York Café, azonban nem nehéz elképzelni, hogy hamarosan tényleg nem zár be már sosem.

A kávéház éjszakai hangulatot és ennek megfelelő díszvilágítást kap, és egyéb extrákkal is készülnek a vendégélmények maximalizálása érdekében az üzemeltetők. El Asmodáj, a homlokzaton található fáklyatartó démon, a kávé és gondolkodás ősi megtestesítője életnagyságú figuraként beköltözik a kávéházba, ahol a szelfipontokon is a vendégek társa lesz.

Kávéházakból nincs hiány Budapesten

A budapestiek számára is igazi vonzerő a kávé, amit otthon, munkahelyen és kávéházban egyaránt szívesen fogyasztanak ma is. Kávéházakból, sőt történelmi kávéházakból sosem volt és most sincs hiány Budapesten. A magyar fővárosban ha félezer hely nem is, de számos népszerű kisebb-nagyobb kávézó működik.

A magyar irodalom nagyjai kávéházakban élték életüket, apró, fűtetlen lakásaik helyett aki csak tehette, a jó hangulatú, pompás vendéglátóhelyeken időzött naphosszat. Így vonult be a történelembe és az irodalomba a Pilvax Petőfiék és a Nemzeti dal révén, valamint a hajdani költők, írók székhelyei, a New Yorkhoz hasonlóan ma is népszerű, sokszor telt házzal működő Centrál kávéház vagy a Hadik kávéház.