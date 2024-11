Költségvetés 2025: kiemelt terület a nyugdíjasok támogatása

Megkezdődött az Országgyűlésben az új gazdaságpolitika költségvetésének általános vitája. A jövő évi költségvetés egyik kiemelt célja a nyugdíjasok támogatása, a nyugdíjak értékállóságának megőrzése, a nők kiemelten megbecsült szerepének elismerése.

A költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7200 milliárd forintot fordít. A 13. havi nyugdíjra és ellátásra 2025-ben összesen 535 milliárd forint áll rendelkezésre.

Így jövő februárjában is mintegy 2,5 millió fő egy teljes havi nyugdíjjal vagy ellátással azonos összegű többletjuttatásban részesül.

A kormány a nők családban betöltött szerepének elismerésére 2025-ben is biztosítja a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőknek a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét. A központi költségvetés erre 2025-ben közel 490,6 milliárd forintot biztosít. Továbbá azokat az idős embereket is támogatja az állam, akik nyugdíjasként továbbra is aktív szereplői kívánnak maradni a munkaerőpiacnak. Részükre 2025-ben is fennmarad a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és járulékmentessége.