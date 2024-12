Rogán Antal fontos dolgokat árul el a digitális állampolgárságról

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt számolt be a digitális állampolgárságról. Rogán Antal emellett kitért az autópálya-koncesszióra is.

Rogán Antal azzal kezdte beszámolóját, hogy a kormány már benyújtotta a következő évi költségvetést, ebből látható, hogy milyen területekre koncentrálnak 2025-ben – írta az Index. A miniszter fontosnak tartja a gazdasági növekedésen alapuló bérmegállapodást és az ahhoz szükséges költségvetési támogatást, a kis- és középvállalkozásokat támogató Demján Sándor-tervet és a megfizethető lakhatást.

Rogán Antal kiemelte a munkáshitelt és a családoknak járó adókedvezmény emelését, valamint azt, hogy jut hely a digitalizációval kapcsolatos programoknak is, amelyek az ország gazdasági versenyképességének erősítését szolgálják. A miniszter a turizmusról megemlítette, magához tudott térni, már nagyobb számokat produkál, mint a 2019-es esztendőben, ami szintén hozzájárul a gazdasági növekedéshez.

A digitalizációban az állam feladata, hogy biztosítsa a megfelelő szabályozást, garantálja a biztonság kereteit és elvégezze a közszolgáltatások széles körű digitalizációját

– mutatott rá Rogán Antal, hozzátéve: mindegyik területen történt előrelépés. A versenyképességi rangsorok csaknem húsz százalékpontos javulást mutatnak digitális versenyképesség tekintetében.

Rogán Antal a digitalizáció fontosságát hangsúlyozta

A Digitális Állampolgárság Programról (DÁP) úgy fogalmazott, hogy az a biztonság egy új szintjét jelenti. Az Ügyfélkapu is változik, jön az Ügyfélkapu+, de ennél egyszerűbb, kényelmesebb és bizonyos értelemben biztonságosabb megoldás is a digitális állampolgárság. Az okostelefonra telepített alkalmazások nagy lehetőséget jelentenek arra, hogy

egyszerűbben,

gyorsabban

és kényelmesebben

lehessen intézni az ügyeket. Jelezte: a DÁP elindítása óta ott tartanak, hogy ezen a hétvégén átlépte a másfél milliót azoknak a száma, akik letöltötték az alkalmazást és elindították a folyamatot.

A miniszter reális lehetőségnek tartja, hogy elérje a négymilliót a digitális állampolgárok száma 2026 végére.

A digitalizáció nemcsak a kényelmet és a biztonságot, hanem a versenyképességet is szolgálja – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: 2025 második felétől egyre több olyan szolgáltatás működik a DÁP segítségével, amely százféle kód megjegyzése nélkül támogatja az ügyintézést. Mint mondta, 2027-től az Európai Unió tervei szerint a digitális irattárca az Európai Unión belüli azonosításra is használható lesz, ehhez az adott tagállamnak is alkalmazkodnia kell, Magyarország erre készen áll.