Továbbra is él a kamatstop az év végéig felvett diákhitelekre

A kormány döntése értelmében a 2024. december 31-ig megkötött diákhitelszerződéseket továbbra is kamatstoppal védi a kormány, amelyek esetében a hallgatók szabad felhasználású diákhiteleire 2025 első félévében is legfeljebb 7,99 százalékos kamatteher vonatkozik. Emellett továbbra is kamatmentesen áll rendelkezésre a Diákhitel2 és a Képzési Hitel. A javaslat társadalmi egyeztetése a mai napon kezdődik, a kapcsolódó dokumentáció a kormányzati portálon lesz elérhető – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A diákhitel rendkívül népszerű a hallgatók körében, akik idén több mint 4723 új szerződést kötöttek, a konstrukció bevezetése óta pedig a diákhitel már közel négyszázezer fiatal diplomához jutását segítette.

A diákhitel célja, hogy szem előtt tartva a fiatalok érdekeit, biztosítsa, hogy aki akar és képes rá, az anyagi lehetőségétől függetlenül tanulhasson, végzettséget, illetve diplomát szerezhessen.

Meg kell védeni a hallgatók érdekeit, hiszen egyéni boldogulásukon túlmutatóan ők jelentik hazánk számára a jövőt, különös tekintettel a családalapításra vagy a megfelelően képzett hazai munkaerő biztosítására. Képzett és jól teljesítő hallgatók nélkül hosszú távon nincs versenyképes és prosperáló gazdaság sem

– írják.

A világjárvány, az energiaválság és a háborús helyzet gazdasági hatásai kedvezőtlenül érintették a hitelkamatokat, így a Diákhitel1 konstrukciót is. Ennek ellensúlyozása és a hallgatók megvédése érdekében a kormány 2023. január 1-je óta kamatstoppal védi a hallgatókat. Az állam a diákhitelnél is fontosnak tartja a családalapítás támogatását, ezért a visszafizetésnél kedvezményben részesülnek azok a fiatalok, akik a hiteltörlesztés ideje alatt gyereket vállalnak.

A kamattámogatási kedvezmény a gyermekek számának függvényében valósul meg, például három gyermek esetén a teljes tartozás elengedésre kerül. A kamattámogatott hitel mellett 2023. július 1-jétől a diákhitelt igénybe vevők minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel nyithatnak diákhitelszámlát, hiszen a diákhitelszámlát biztosító kereskedelmi bankoknak ingyenesen kell biztosítaniuk például a havi számlavezetést, az elektronikus szolgáltatások felületének használatát, a havi bankszámlakivonatot és a kapcsolódó bankkártya használatát is.

A kormány a kedvező diákhitel-konstrukciókon túlmutatóan is kiemelten támogatja a fiatalokat. A 25 éven aluli munkavállalók szja-mentessége mellett az Új gazdaságpolitikai akcióterv további intézkedésekkel segíti a fiatalokat és a fiatal családok otthonteremtését. Az akcióterv keretén belül a kormány jelentős kollégium építési programról döntött, emellett lehetővé teszi, hogy a munkáltatók a 35 éven aluliak lakhatását havi 150 ezer forintos béren kívüli juttatással támogassák, továbbá a bankok önkéntes, ötszázalékos kamatplafonja is a fiatalok otthonteremtését szolgálja.

Az Új gazdaságpolitikai akcióterv intézkedései, valamint a kamatstop már megkötött szerződéseket érintő meghosszabbítása támogatja a fiatalok továbbtanulását és érdemben segíti a családalapítást, valamint a saját otthonhoz jutást is – hangsúlyozza a tárca közleménye.