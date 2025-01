Új rekordéve lett a hazai turizmusnak a tavalyi

Miközben Európa-szerte látszik, hogy a belföldi turizmus általában stagnál, és néhol már a főszezonban is csökken, büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi, hazai eredményeket ezen a téren is növeltük. Sőt, az EU statisztikai hivatalának első tíz havi adatai alapján Magyarország a 6. legjobb vendégszám- és a 9. legmagasabb vendégéjszaka-növekedési eredményt érte el. Ráadásul a régiós versenytársakhoz hasonlítva is kimagaslóan teljesített a magyar turizmus