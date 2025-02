Az Elon Muskkal és Orbán Viktor miniszterelnökkel a Mar-a-Lagóban tartott decemberi találkozót követően a 4iG folytatta a tárgyalásokat a SpaceX-szel a lehetséges együttműködésekről és partnerségről az űrtechnológiák, az indítási szolgáltatások és a Starlink-megoldások terén – számolt be a Világgazdaság. A hírt Jászai Gellért, a 4iG elnöke posztolta ki LinkedIn-oldalára.

Balról jobbra: Takács Szabolcs nagykövet, Tim Hughes és Jászai Gellért, a 4iG elnöke (Forrás: LinkedIn)

Kedden Washingtonban találkozott Jászai Gellért Tim Hughes-zal, a SpaceX globális üzleti és kormányzati ügyekért felelős alelnökével, Takács Szabolcs nagykövettel és a 4iG Space and Defence Technologies csapatával. A megbeszélés egyik kulcspontja a 4iG csoport HUSAT1 műholdprogramjának bemutatása volt, amely Kelet-Közép-Európában az első magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló, távközlési és földmegfigyelési műholdas képességek fejlesztésére irányuló program – írta Jászai Gellért. Ennek alapját, a 4iG csoport és a Remred zöldmezős beruházásában Martonvásáron épülő űrtechnológiai gyártóközpontja biztosítja, ahol legfeljebb 400 kilogramm össztömegű, alacsony, Föld körüli pályán keringő műholdakat gyártanak majd 2026-tól. A felek a 4iG csoport műholdprogramja kapcsán érintették a mesterségesintelligencia-fejlesztés, valamint a magyar–amerikai kereskedelmi és technológiai területeken lehetséges együttműködést is. A SpaceX felbocsátási szolgáltatásai, valamint további kereskedelmi és technológiai partnerségi lehetőségek is szóba kerültek. Mint ismert, Elon Musk – amellett, hogy a Tesla alapító-elnöke – a SpaceX űrkutatási vállalatnál is irányító pozíciót tölt be alapító-vezérigazgatóként – írta a Világgazdaság.