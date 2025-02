Értékes képzésekkel várják a diákokat

A győri központú, de képzéseivel, kutatásaival Mosonmagyaróváron, Zalaegerszegen és Budapesten is jelen lévő Széchenyi István Egyetem (SZE) Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézménye. Mintegy 15 ezer fős hallgatói közösségét csaknem 80 ország fiataljai alkotják. Rendkívül erős gyökerekkel rendelkezik a műszaki és az informatikai képzések terén, amelyeket minőségi gazdaságtudományi, állam- és jogtudományi, pedagógiai, társadalomtudományi, művészeti, egészség- és sporttudományi, valamint mezőgazdaság- és élelmiszer-tudományi képzések egészítenek ki. Magas színvonalú alap-, mester- és doktori, valamint posztgraduális képzéseket, illetve felsőoktatási szakképzéseket kínál, angol nyelvű képzéseinek száma pedig meghaladja az 50-et.

Az egyetem hallgatói, oktatói és kutatói számára európai színvonalú infrastruktúrát biztosít. Az intézmény több mint 40 korszerű mérnöki laboratóriummal rendelkezik, amelyek oktatási célokra és a vállalatokkal való tudományos együttműködés elősegítésére egyaránt használhatók. A nívódíjas épületben található könyvtárban több százezer dokumentum, több száz folyóirat, számítógépek, kutatószobák és rengeteg online adatbázis érhető el. A hallgatók szállodaminőségű kollégiumokban lakhatnak, és mindennapjaikat az is megkönnyíti, hogy a győri belvárostól öt perc sétára, a Mosoni-Duna partján elterülő központi campuson a banktól a postán át a vendéglátóhelyekig sok szolgáltatás helyben elérhető. A sportolást futó-, kosárlabda-, röplabda- és labdarúgópályát magában foglaló sportpark, több sportcsarnok és edzőterem, valamint e-sport-terem is segíti, de a közelben néhány éve uszoda is épült. Új lehetőségeket jelent, hogy az egyetem a győri campusszal szemben, a Mosoni-Duna túloldalán tavaly innovációs parkot alakított ki, amely a gyakorlatorientált oktatást és a partnercégekkel közös, innovatív kutatás-fejlesztési projekteket támogatja.

A Széchenyi-egyetemen tanulók számára hatalmas előny, hogy Győr Magyarország egyik legfontosabb ipari és kulturális központja. Itt működteti autógyárát és a világ legnagyobb motorgyárát az Audi Hungaria, amely az egyetem első számú vállalati partnere. A város ismert fesztiváljairól, balettegyütteséről, színházáról, filharmonikus zenekaráról, valamint arról is, hogy páratlan szépségű belvárosa mellett számtalan szórakozási, vásárlási és sportolási lehetőség várja az ott élőket.

Az intézmény más városokban is rendelkezik oktatási helyszínekkel. A Győrtől 30 kilométerre található Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar fókuszában a fenntarthatóság, valamint a legkorszerűbb agrár- és élelmiszer-tudományi technológiák állnak. A fővárosban lévő innovációs és képzési központ a Magyar Tudományos Akadémia közelében található. Végül az egyetemnek Zalaegerszegen, a világ egyik legkorszerűbb járműipari tesztpályája, a ZalaZone mellett is van campusa, illetve innovációs parkja.