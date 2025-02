Kiemelt szerep jut a turizmusnak, rekordokat döntenek

„A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia alapján 2030-ra a húszmilliós vendég és ötvenmilliós vendégéjszaka elérése a feladat. Tavaly nagy előrelépést tettünk ebbe az irányba, hiszen immár minden korábbinál több, közel 18 millió turista érkezett a magyarországi szálláshelyekre, csaknem 11 százalékkal megfejelve a 2023-as, szintén kiemelkedő eredményt” – válaszolta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke az Index kérdésére. A vendégéjszakák száma közel hatszázalékos bővüléssel több mint 44 milliós új rekordot állított fel. Ráadásul mindezek előzetes adatok, amelyek a tapasztalatok szerint még rendre fölfelé módosulnak. De azt látjuk – mondta az elnök –, hogy soha ennyien nem utaztak Magyarországon.

Fotó: György Kallus

A kiemelkedő számok és az ágazatban rejlő további potenciál alapján vendégforgalomban akár már idén meglehet a 2030-ra kitűzött célszám.

Az elnök szerint egyelőre nem is kell a célszám fölé nőnie a magyar turizmusnak, hiszen a versenyképes ágazat szempontjából nemcsak a volumen kulcsfontosságú kérdés, hanem a növekedés fenntarthatósága is. A növekedés három fő pillérre épül: a nemzetközi forgalomösztönzésre, a belföldi turizmus erősítésére, valamint a stratégiai üzleti és légi közlekedési fejlesztésekre.

Ez utóbbira Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Turizmus évadnyitó gálán többször is utalt. A légiközlekedésben Amerika kulcsfontosságú lehet.

„Az USA forgalom szempontjából a kilencedik legnagyobb – Budapesten a negyedik –, míg a fajlagos szálláshelyi bevételek tekintetében pedig az első számú küldőpiacunk” – mondta Guller Zoltán. A tengerentúli repülőjáratok fejlesztésének jelentőségét mutatja, hogy a Covid előtt három városból – Philadelphia, Chicago és New York – is volt összeköttetés Budapesttel. Jelenleg három légitársasággal is tárgyalunk, szeretnénk elérni, hogy még idén közvetlen járatok létesüljenek az Egyesült Államok több városába. New York esetében nagyon intenzívek a tárgyalások.

A budapesti szállodákban az amerikai turisták napi átlagköltése a legmagasabb, 142 ezer forint, ami több mint duplája például az olaszokénak. Emellett más a korösszetételük és az érdeklődési körük is: inkább a kultúra és a programok vonzzák őket, nem pedig a bulinegyed. A Covid előtt már csak 40 ezerrel kevesebb amerikai turistát láttunk vendégül Budapesten, mint britet; és ha nem jön a járvány, átbillent volna a mérleg.

Egyértelmű célunk, hogy Amerika jelentse az első számú küldőpiacot Budapest számára. A közvetlen járatokkal ez az év végére vagy 2026-ra megvalósulhat.

A hazai fizetőképes turisztikai kereslet örvendetes tavalyi helyreállása azt is eredményezte, hogy a magyarok is mind többet utaznak külföldre. Számunkra éppen ezért az is rendkívül fontos, hogy a belföldi utazókedvet is élénkítsük. Ezért indult az elmúlt év őszén a Szép-kártya-kampány: ez húszszázalékos kedvezményt biztosít azoknak, akik január–februári belföldi tartózkodásukért Szép-kártyával fizetnek, hiszen szeretnénk kihasználni a belföldi utazási hajlandóságot az alacsonyabb forgalmú időszakokban is.Ennek eredménye látszik is már a kiváló januári adatokon: a belföldi vendégforgalom is közel hat százalékkal a tavaly januári felett alakult.

Guller Zoltán arra kérdésre, hogyan tervezik elérni, hogy ne csak több turista jöjjön, hanem minőségben is legyen felfelé váltás, úgy válaszolt,

teljesen új megközelítésből foglalkoznak a fenntartható turisztikai növekedés lehetőségeivel. A támogatások helyett sokkal inkább a finanszírozási források biztosítása kerül fókuszba. Miközben ugyanis folyamatosan nő a turisztikai kibocsátás, és folyamatos a konjunktúra, azt tapasztalják, hogy a húzóágazat cégeinek mérlegeiben a hitelállomány aránya évek óta csökken.

Emiatt úgy látják, hogy az elégtelen banki finanszírozás a bővülés gátja.

Ami az idei évet illeti, Guller Zoltán megjegyezte: előre dolgozunk, ahogyan az édességgyártók is, akik ilyenkor már javában a csokinyuszikat csomagolják. Hamarosan már futnak az új, nyári foglalásokat ösztönző kampányok.

Az ágazat év eleji repülőrajtja láttán joggal lehet bizakodó, tette hozzá, a januári vendégszámban összesen mintegy 16 százalékos a növekedés, de ezen belül például a külföldi vendégforgalom szinte kilőtt, több mint 27 százalékkal emelkedett tavaly januárhoz képest. Budapest még ennél is kiemelkedőbben teljesített: a vendégforgalom a fővárosban több mint 25 százalékkal, a külföldi még ennél is nagyobb mértékben, 28 százalék felett emelkedett. „A legfrissebb előrejelzésünk szerint a vendégek számát tekintve reális, hogy az eredetileg 2030-ra kitűzött húszmilliós vendégszámot már idén teljesíteni tudjuk. Meggyőződésem, hogy továbbra is mi lehetünk az az ágazat, ami a GDP-t megtolja.”

Borítókép: A felújított Jókai hajó a Balatonon (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)