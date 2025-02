Nagy Márton: 2025 az áttörés éve lesz

Nagy Márton nyitóbeszédében felsorolta a nyolc legfontosabb, lakosságot érintő pontot, amely arra utal, hogy 2025 az áttörés éve lesz – írta cikkében a Világgazdaság.

A tárcavezető kiemelte az alacsony munkanélküliségi rátát, az országban 4,7 millió a foglalkoztatottak száma. Másodikként nevezte meg a reálbérek kérdéskörét. Emlékeztetett, hogy 5 százalékkal emelkednek idén a reálbérek a tavalyi 9 százalékos növekedés után. Arról is beszélt, hogy egyre jobban emelkedik a fogyasztás. A turizmus csúcsokat döntöget, a lakáspiac is egyre jobban helyreáll. Az építőipar sem áll rosszul: mint mondta, a rendelésállomány több mint 16 százalékkal nőtt, továbbá az autópiac is lendületet kapott. A miniszter beszédében arra is rámutatott, hogy azok az ágazatok fognak minél hamarabb beindulni, ahol a belső kereslet van a fókuszban, ilyen például az építőipar és az élelmiszeripar.

Nagy Márton: három pilléren áll az új gazdaságpolitika

Felhívta a figyelmet arra, hogy a hétvégén Magyarország kormánya új gazdaságpolitikai programot hirdetett, aminek három pillére van:

száz gyár építése,

az adócsökkentés, valamint az anyák támogatása,

és az infláció elleni program.

Orbán Viktor adócsökkentéssel kapcsolatos bejelentéséről közölte, hogy a 3 gyermekes dolgozó anyák életre szóló szja-mentessége idén októberben életbe lép, a kétgyermekes anyák szja-mentessége 2026 januárjától indul. Elmondta azt is, hogy a kétgyermekes anyák teljes szja-mentessége négy év alatt épül be az adórendszerbe.

Több mint 200 ezer diák bővítheti gazdasági ismereteit az idei Pénz7 foglalkozásain

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is felszólalt a megnyitón, melyen elmondta, hogy több mint 1300 iskolából 200 ezernél is több diák jelentkezett a témahétre. A tavalyi jubileumi évet követően idén március 3-án kezdődik a programsorozat, amelynek hívószavai az idei esztendőben a befektetések, a kiberbiztonság és a tudatos vállalkozás lesznek.

Az érdeklődő diákok megtudhatják, miként szerezhetnek hasznot a befektetéseikből, a vállalkozás témájában elmélyedni szándékozók figyelmét pedig arra hívják fel, hogyan készüljenek tudatosan, átgondoltan vállalkozni. Korunkban megkerülhetetlen a kibervédelem kérdésköre, így erről is korosztályok szerint címzetten készültek tananyagok „Digitális lábnyom – digitális pénztárca” címmel. A Pénz7 programjait tovább színesíti, hogy a diákok érdekes versenyeken, pályázatokon is részt vehetnek − derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

A témahét projektgazdája a Belügyminisztérium, amely a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Magyar Bankszövetséggel, a Pénziránytű Alapítvánnyal és a Junior Achievement Magyarországgal, mint szakmai partnerekkel dolgozik azon, hogy a programsorozat idén is hasznos és sikeres legyen.

Borítókép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét ünnepélyes megnyitóján (Fotó: Vémi Zoltán/Mediaworks)