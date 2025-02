Rekordszinten a szénerőművek teljesítménye

A szén iránti globális kereslet nem csökken, hanem nő – írja a Világgazdaság. A Global Energy Monitor február eleji jelentése szerint 2024-ben rekordszintre ugrott a világon a széntüzelésű erőművek teljesítménye, megközelítette a 2175 gigawattot. Ez a duplája a 2000-esnek. A szénről való leválás továbbra is nagy kihívás. A keresletet elsősorban Ázsia gerjeszti, miközben Európában és az Egyesült Államokban jelentősen csökken a felhasználás. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint egészen 2027-ig a szintén rekordot jelentő tavalyi 8,77 milliárd tonna körül marad a globális szénfelhasználás.

Kína a világ legnagyobb szénfogyasztója, az IEA legfrissebb adatai szerint 2023-ban a globális kereslet 56 százalékát adta. Tavaly 14,4 százalékkal csúcsnak számító 524,7 millió tonnára ugrott a világ második legnagyobb gazdaságának szénimportja. Dorothy Mei, a Global Energy Monitor projektmenedzsere szerint szerint Peking azért halmozza fel a szenet, hogy felkészüljön az extrém időjárás okozta áramkimaradásokra, amelyekre nemegyszer volt példa az elmúlt években. Bár már 2023-ban a megújuló forrásokból származó energia adta a kínai áramellátás 30 százalékát, a pekingi kormány szénből pótolja a hiányt, ha például a kevés eső miatt csökken a vízerőművek kibocsátása.

Indiában, a világ legnépesebb országában a klímaváltozáshoz köthető extrém hőség miatt ugrott meg az energiaigény, amelyet nem tudnak egyelőre kielégíteni megújuló forrásokból. India azért a megújulókról sem mond le, ezekből akarja fedezni 2030-ra az ország energiaigényének a felét, és szép haladást ért is el, hiszen már most is több mint 46,3 százaléknál tart.

A Global Energy Monitor szerint India és Kína mellett más jelentős ázsiai gazdaságok – Banglades, Indonézia, Vietnám – is épít új szénerőműveket. Az utóbbi várhatóan megelőzi Tajvant, és a világ ötödik legnagyobb szénimportőrévé válik.

A szén iránti növekvő igény másik oka az ukrajnai háború, illetve az annak következtében Oroszországra kivetett szankciók, amelyek megemelték a gáz árát. A nagy szénimportőrök – Kína, India és Vietnám – emiatt fogták vissza a gáztüzelésű erőművek építését.

A világnak azonban több energiára van szüksége, méghozzá sürgősen, nem csupán a gazdasági növekedés, hanem a roppant energiaigényes mesterséges intelligencia (MI) miatt is. Az adatközpontok ellátáshoz nélkülözhetetlen energia biztosítása a közeljövőben is garantálja, hogy lesz igény a szénre.

