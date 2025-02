Bemutatkozunk a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán

– A 2025-ös évet illetően egy erősebb gazdasági növekedésre számítunk, különösen az ipari termelés és a gyártási szektor területén. A Magyarországra irányuló külföldi befektetések, különösen a BMW, a CATL és a BYD gyárak körüli fejlesztések, tovább erősítik a logisztikai és ipari ingatlanpiacunkat – összegezte Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke annak kapcsán, hogy Magyarország a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán az erős külföldi működőtőke-beáramlást támogató ipari és logisztikai ingatlanfejlesztések bemutatására fókuszál.

Debrecen bizonyítottan jó befektetési helyszín, a BMW (képünkön), a CATL és a BYD gyárak körüli fejlesztések tovább erősítik a logisztikai és ipari ingatlanpiacunkat

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

− Kedvezőek a kilátások a lakóingatlan-fejlesztéseknél is, a lakáspiac újra a befektetői, fejlesztői érdeklődés középpontjába került. Több új irány is elindul, ilyen az intézményi bérlakáspiac, a turizmus jó teljesítményének köszönhetően kiugrás előtt állnak a hotelfejlesztések is, a nemzetközi hotelüzemeltetők érezhetően keresik a budapesti beszállási lehetőségeket. Magyarország kifejezetten jó célpontja a magas minőségű, 4-5 csillagos hotelfejlesztéseknek − hangsúlyozta Takács Ernő.

A CBRE adatai alapján az IFK elnöke hangsúlyozta: a tavalyi lassú kilábalás után idén már felpattanás látható a befektetési piacon. Érezhetően megnőtt a forgalom, ennek köszönhetően a tavalyi szűk, háromszázmillió eurós eredménnyel szemben az idén a magyar befektetési piac elérheti a nyolcszázmillió eurót is.

Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosa felidézte: kiemelkedő eredménnyel zárta a 2024-es évet a HIPA, tevékenysége révén sorban a második éve törte át a tízmilliárd eurós álomhatárt a működőtőke-beáramlás Magyarországon, miközben történelmi csúcsot ért el a támogatott magyar tulajdonosi hátterű cégek száma.

Magyarország változatlanul stabil és biztonságos beruházási célpont, a vállalkozásbarát üzleti környezet, Európa egyik legversenyképesebb adózási rendszere, a képzett munkaerő és a kedvező támogatási lehetőségek három földrész húsz országából vonzottak befektetőket 2024-ben. A legtöbb külföldi projekt − tíz beruházás − Magyarország első számú partnerétől, Németországból érkezett, a második helyen Kína és az Egyesült Államok áll holtversenyben, hét-hét befektetéssel.

A magyar hátterű vállalatok egyedi kormánydöntésen (EKD) alapuló támogatással megvalósítani tervezett beruházásai csaknem 680 millió euró értéket képviselnek és 1300 munkahelyet hoznak létre. Örömteli az is, hogy a nemzetközi befektetők az innováció és a kutatás-fejlesztés területén is egyre inkább támaszkodnak Magyarországra, ami a tavalyi év során tíz új beruházást eredményezett a HIPA közreműködésével.

A tájékoztatás szerint a Magyarország-stand fő kiállítói az olyan innovatív ipari ingatlanfejlesztők, mint az Innovinia (az IGPark-ok fejlesztője és tulajdonosa) és a HelloParks (a Futureal-csoport tagja). Állami szereplőként az INPARK lesz jelen a vidéki városokat is kiemelt szerephez juttatva. A hazai lakóingatlan-fejlesztési szektor első számú szereplője, a Biggeorge Property és a kereskedelmi, az ipari, a lakó- és a szállodaingatlanok piacán meghatározó Jalsovszky ügyvédi iroda és ingatlantanácsadó is bemutatkozik a MIPIM-en.