Megvan a megállapodás, olcsóbbá válik a bankolás

A jegybankelnök és a bankszövetség vezetői egyetértettek abban, hogy a magyar pénzügyi rendszer stabil alapokon áll, a bankok likviditása és tőkehelyzete erős, mindez pedig lehetővé teszi a banki költségek csökkentését. A megállapodás szerint a bankok a jövőben ingyenessé teszik az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban a jegybanki toleranciasáv felső határa (4 százalék) alá nem süllyed. Ezzel párhuzamosan legkésőbb a PAD díjkimutatásokkal együtt a bankok értesítik azokat az ügyfeleket, akik a jelenleginél kedvezőbb számlacsomagot is választhatnának.

Az OTP vállalta, hogy ügyfelei számára jelentősen csökkenti a banki költségeket Fotó: Shutterstock

További segítséget jelent az a jövőben induló ügyféltájékoztató kampány, amely részletes felvilágosítást ad a bankok számlacsomagjainak éves költségéről, így a már meglévő számlacsomag is összehasonlíthatóvá válik más, kedvezményesebb konstrukcióval. A jegybank és a bankszövetség megállapodott arról is, hogy a pénzintézetek a jegybanki díjcsomag-kalkulátorral segítik a legkedvezőbb számlacsomag kiválasztását honlapjukon. A gyorsabb számlaváltás érdekében a régi számlát ezután online is felmondhatják az ügyfelek.

Az OTP Bank az egyeztetések nyomán kész vállalni, hogy a lakossági bankszámlákra és betéti kártyákra vonatkozóan működési vagy inflációs okokból nem hajt végre díjemelést 2026. június 30-ig. Közölték: a minisztérium és a bankszektor képviselői között lefolytatott konstruktív egyeztetések alapján az OTP Bank áttekintette, hogy milyen módon tud hozzájárulni az előzetes várakozásokat meghaladó infláció csökkentéséhez.

Az OTP-nél jelentősen csökkennek a banki költségek

A tárgyalások alapján az OTP Bank vállalta, hogy kész ellensúlyozni a jogszerűen alkalmazott és 2025. március 1-jén bevezetett, lakossági bankszámlákra, bankkártyákra és elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozó inflációs díjemelést. A vállalás keretében az OTP Bank kész többmilliárd forint értékű kedvezményt meghosszabbítani, továbbá 2025. május 1. és 2026. április 30. között összesen csaknem kétmilliárd forinttal csökkenteni a lakossági ügyfelei által fizetendő banki költséget. Ez az összeg megfelel a 2025-re törvényileg megengedett inflációs díjemelés ügyfélkedvezményekkel csökkentett hatásának, így az OTP – a miniszter kérésének megfelelően – kész visszatérni a 2025. év eleji lakossági banki díjakhoz – írták.

Az OTP Bank kész a fizikailag kibocsátott lakossági forint betéti bankkártyák 2025. május 1. és 2026. április 30. között esedékes éves díját minden ügyfél esetében a jelenleg érvényes éves díjhoz képest 700 forinttal csökkenteni, amennyiben ezen díjakra vonatkozóan nem lép életbe eltérő jogszabályi rendelkezés. A betéti bankkártyával nem rendelkező lakossági bankszámlás ügyfeleinek hasonló értékben egyszeri jóváírást kész végrehajtani a bank 2025 júniusában, ugyanezen feltételezés mellett – közölték. Arról is tájékoztattak, hogy az akció nem érinti az OTP Junior kártyabirtokos ügyfeleket, mivel számukra a számlavezetés és a bankkártya (egy sor további szolgáltatás mellett) egyaránt díjmentes.

A Gránit Bank arról tájékoztatott, hogy nem érintette ügyfeleit 2025-ben banki díjemelés, hosszú idő óta változatlan, kedvező díjakkal intézhetik napi pénzügyeiket. A pénzintézet a hétköznapi bankoláshoz kapcsolódó díjait, mint például a számlavezetési díjakat, az átutalások díjait sok éve nem emelte meg.

A bankkártyás vásárlás, és az isms szolgáltatás mindkét számlacsomagban ingyenes volt eddig is – közölték. A folyószámlavezetéshez és a fizetési tranzakciókhoz kapcsolódó banki díjakat a már meglévő számlacsomagjaik esetében az elmúlt 12 évben nem emelték. A tartósan alacsony bankolási díjakkal adják vissza ügyfeleiknek a bank digitális üzleti modelljéből fakadó költségelőnyüket – írták. Így a 2024. év végi díjakra való visszaállásban a Gránit Banknak nincs teendője – tették hozzá.