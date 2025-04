Pápai járásban is tilos a fertőzésre fogékony állatokat mozgatni

A Veszprém vármegyei rendőrség is tájékoztatót adott ki Facebook-oldalán a ragadós száj- és körömfájással kapcsolatban. Mint írták: a betegség miatt a vármegye Pápai járása is korlátozás alá esett. Emiatt a betegségre fogékony állatok mozgatása (beleérte technológiai célú mozgatásukat is) 2025. április 21-én éjfélig tilos. Ezek az állatok kizárólag azonnali vágásra szállíthatók, és csak Magyarországon az arra kijelölt vágóhídra. Esetükben legeltetési tilalom is érvénybe lépett a visszavonásig. Bővebb információt a Nébih felültén lehet elérni.

Mint ismert, csütörtökön Győr-Moson-Sopron megyében Rábapordányban, a Tisza Párt mezőgazdasági szakértőjének szarvasmarhatelepén ütötte fel a fejét a fertőzés, aminek következtében 875 szarvasmarhát és jelentős számú sertést kellett felszámolnia az állategészségügyi hatóságoknak.