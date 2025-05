Ezért fontos a helyi termékeket választani

Töretlen sikernek örvend a közel két éve alakult, helyi kistermelőket és kézműveseket összefogó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kezdeményezés. A Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület 2023 nyarán nyitotta meg mátészalkai bemutató üzletét, ahol kizárólag a helyi kézművesek, kistermelők portékái kerülnek a polcokra. Igyekeznek minél több vármegyei terméket bemutatni, amely csak és kizárólag a tájegység alapanyagaiból készül – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a pénteki közleményében.

Felidézik: az üzlet 2023-as nyitásakor negyven-ötven termelővel, kézműves alkotóval álltak kapcsolatban, jelenleg pedig közel hetven taggal végez értékteremtő munkát a Szatmár-Bereg alkotócsapata.

A példaértékű kezdeményezés fontos szerepet játszik a helyi kistermelők és alkotók támogatásában, megerősítve a kisvállalkozói réteget a tömeggyártással szemben.

A kezdeményezés sikeressége jól mutatja, hogy a fogyasztók részéről is egyre nagyobb igény van a helyi finomságokra, a kézműves portékákra. Mindez kiváló lehetőséget jelent a termelőknek, kézműves élelmiszert előállító vállalkozásoknak is. A hasonló kezdeményezésekkel mindkét fél, a vásárlók és a készítők is jól járnak.

Az egyesület több szolgáltatást is kínál: iskolásoknak, óvodásoknak tart foglalkozást, a vármegyét bemutató tanórákat, illetve az üzlet más vármegyék különlegességeit is népszerűsíti vendégpolcain, hogy nagyobb körben megismerjék a tájegységek kiváló minőségű, ízletes termékeit.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fontos feladata, hogy támogassa, segítse a helyi termelőket, kezdeményezéseket.

Ezért a NAK évente számos eseményt, konferenciát szervez, amelyek középpontjában a rövid ellátási láncok, a helyi termékek és termelők állnak. Emellett a NAK falugazdászai jelentős segítséget nyújtottak a mezőgazdasági kisüzemek támogatását célzó pályázatok elkészítésében. Az igényelhető támogatásnak köszönhetően várhatóan tovább nő a hazai kézműves, kisüzemi termékek versenyképessége, és ez még több lehetőséget kínál a vásárlóknak, hogy valóban egészséges élelmiszer kerüljön mindenki asztalára.