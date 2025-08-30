Hétfőtől Otthon start, egyelőre mindenki számol

Soha nem látott roham indult az eladó lakásokért, mióta a nyár közepén bejelentették az Otthon Start programot. A zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint a program indulása előtti hetekben minden méretkategóriában megnőtt a komoly érdeklődők száma - írta a Zenga.hu.

“Június vége óta a zenga.hu oldalon megduplázódott a telefonszám-felfedések és üzenetküldések száma az egy- és kétszobás, 40 négyzetméter alatti és 40-59 m2 közötti méretkategóriában. Érthető, hiszen az ezekbe a kategóriákba tartozó ingatlanok felelnek meg leginkább az Otthon Start program 100 millió forintos ármaximum feltételének és az első lakásukat vásárlók igényeinek” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A kedvezményes hitelű ingatlanvásárlási programnak megfelelő lakások közül a kisebb lakásoknak a legmagasabb a négyzetméterára, az egyre nagyobbak felé haladva pedig fajlagosan egyre olcsóbban juthatunk lakáshoz. A 40 négyzetméternél kisebb lakások átlagos hirdetési négyzetméterára Budapesten 1,6 millió forint körül alakul, míg a jellemzően kétszobás, 40-59 négyzetméter közötti lakásoké átlagosan 1,4 millió forint.

A zenga.hu elemzési vezetője szerint az adatokból feltételezhető, hogy az ennél nagyobb méretű budapesti lakások között, amelyek az Otthon Start 100 millió forintos értékhatárának megfelelnek, gyakoribb a felújítandó állapotú vagy a legolcsóbb kerületekben található ingatlan.

Jelenleg az ingatlanpiacon a teljes kínálatot nézve Budapest a legdrágább, ahol augusztusban a hirdetési átlagár elérte az 1,43 millió forintot négyzetméterenként. “Kilenc kerületben éri el az átlagos négyzetméterár az 1,5 millió forintot: a budai kerületek többsége mellett ide tartozik az V.., VI., VII. és XIII. kerület, de csak egy hajszálnyival maradt alul a IX. kerület is. A nyár végére Budapesten mindössze 5 olyan kerület maradt, ahol a hirdetők 1 millió forintos négyzetméterár alatti összeggel kalkulálnak” - tette hozzá Futó Péter.

Vidéken a balatoni nyaralók és az új építésű lakóingatlanok miatt a legdrágább Somogy és Veszprém vármegye lett 1,03 és 1,02 millió forintos átlagos négyzetméterárral. A legolcsóbb pedig Békés és Nógrád vármegye 310 és 320 ezer forintos átlagos négyzetméterárakkal.

Tavaly augusztus óta 17,8 százalékkal mentek feljebb a hirdetési átlagárak Magyarországon, Budapesten 23,2 százalékos volt a növekedés. Az első helyen álló Baranya, valamint az utolsó helyen álló Somogy vármegyében részben az összetételhatás magyarázza az értékeket. Baranyában feltehetően magasabb arányban kínálnak most jobb állapotú vagy jobb elhelyezkedésű lakásokat, mint tavaly ilyenkor, Somogyban pedig épp ellenkezőleg, alacsonyabb lehet a kiugróan drága Balaton-parti ingatlanok aránya a kínálatban.