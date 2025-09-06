A tavaszi és az őszi szezont kell erősíteni a Balatonnál

A Balaton körül több ezer vállalkozás működik, döntő többségük azonban még mindig csak a nyárra van berendezkedve. A júniusi hónap gyengébb volt a tavalyinál, azonban sok szolgáltató úgy látja, hogy összességében jó szezont zárt − derül ki a Világgazdaság cikkéből.
Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke a lapnak hangsúlyozta, hogy a Balaton látogatottsága sok esetben teljesen impulzív módon történik: ha vannak megfelelő programok, vagy jó az idő, akkor elindulnak a pihenni vágyók.
A Balatonon nem drágult úgy, mint indokolt lett volna, ennek egyik oka Fekete Tamás szerint az, hogy a Balaton látogatói még mindig árérzékenyek, ezért is van széles választék az árazás tekintetében, ezt pedig a pihenni vágyók is érzékelik. „Az árak nem lettek annyira magasak, mint ahogyan azt az infláció megkövetelte volna” – tette hozzá. Azt is kiemelte, hogy emiatt sem jogos a hangulatkeltés a Balatonnal szemben.
Nem a nyári szezont kell meghosszabbítani, az idegenforgalom fenntartására viszont ennek ellenére van kézenfekvő megoldás. A magyar tengernél működő vállalkozók hatvan százaléka csak szezonban tevékenykedik. A vállalkozások típusát tekintve többek között
- szálláshely-szolgáltatások,
- vendéglátóhelyek,
- turisztikai látványosságokat,
- attrakciókat üzemeltetők,
- valamint turisztikai infrastruktúrához kötődő szolgáltatások egyaránt vannak.
A VisitBalaton365 irodát idén azzal a céllal adták át, hogy nem csupán képzések, programok helyszíneként szolgáljon, hanem a Balaton térségének gazdaságát is erősítse. Az iroda május–júniusban több képzési programot tartott a térség vállalkozóinak.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az iroda megnyitáskor hangsúlyozta, hogy szükség van a Balatonnál a térség egészét, gazdaságát is érintő kapcsolatok erősítésére, a keszthelyi desztinációmenedzsment-iroda „ezt a missziót vállalja fel”.
Fekete Tamás szerint a legfontosabb, hogy legyen mindig miért lemenni Balatonra, ehhez pedig a vállalkozásoknak is alkalmazkodniuk kell.
Tavaszi, őszi szezonban kell gondolkodni, és nem a nyárit kell meghosszabbítani
– tette hozzá.