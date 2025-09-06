Balatonszezonturizmus

A tavaszi és az őszi szezont kell erősíteni a Balatonnál

A Balatonnál nem a nyári szezont kell meghosszabbítani az idegenforgalom fenntartására, viszont ennek ellenére van kézenfekvő megoldás. A legfontosabb, hogy legyen mindig miért lemenni Balatonra, ehhez pedig a vállalkozásoknak is alkalmazkodniuk kell. Vannak már, akik programcsomagot kínálnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 16:42
Tihany például az őszi szezonra is készül, rendszeresen kínálnak programokat Forrás: Forrás: Pixabay
A Balaton körül több ezer vállalkozás működik, döntő többségük azonban még mindig csak a nyárra van berendezkedve. A júniusi hónap gyengébb volt a tavalyinál, azonban sok szolgáltató úgy látja, hogy összességében jó szezont zárt − derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Balaton badacsony a déli pertról fonyód fütdés strand hőség kánikula nyaralás túrizmus 2013 08 01 Fotó: Kállai Márton
A Balaton egész évben kínálhat programokat a fürdésen kívül, érdemes őszi és téli szezonban is gondolkodni. Fotó: Kállai Márton

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke a lapnak hangsúlyozta, hogy a Balaton látogatottsága sok esetben teljesen impulzív módon történik: ha vannak megfelelő programok, vagy jó az idő, akkor elindulnak a pihenni vágyók.

A Balatonon nem drágult úgy, mint indokolt lett volna, ennek egyik oka Fekete Tamás szerint az, hogy a Balaton látogatói még mindig árérzékenyek, ezért is van széles választék az árazás tekintetében, ezt pedig a pihenni vágyók is érzékelik. „Az árak nem lettek annyira magasak, mint ahogyan azt az infláció megkövetelte volna” – tette hozzá. Azt is kiemelte, hogy emiatt sem jogos a hangulatkeltés a Balatonnal szemben. 

Nem a nyári szezont kell meghosszabbítani, az idegenforgalom fenntartására viszont ennek ellenére van kézenfekvő megoldás. A magyar tengernél működő vállalkozók hatvan százaléka csak szezonban tevékenykedik. A vállalkozások típusát tekintve többek között 

  • szálláshely-szolgáltatások, 
  • vendéglátóhelyek, 
  • turisztikai látványosságokat, 
  • attrakciókat üzemeltetők, 
  • valamint turisztikai infrastruktúrához kötődő szolgáltatások egyaránt vannak.

A VisitBalaton365 irodát idén azzal a céllal adták át, hogy nem csupán képzések, programok helyszíneként szolgáljon, hanem a Balaton térségének gazdaságát is erősítse. Az iroda május–júniusban több képzési programot tartott a térség vállalkozóinak. 

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az iroda megnyitáskor hangsúlyozta, hogy szükség van a Balatonnál a térség egészét, gazdaságát is érintő kapcsolatok erősítésére, a keszthelyi desztinációmenedzsment-iroda „ezt a missziót vállalja fel”.

Fekete Tamás szerint a legfontosabb, hogy legyen mindig miért lemenni Balatonra, ehhez pedig a vállalkozásoknak is alkalmazkodniuk kell. 

Tavaszi, őszi szezonban kell gondolkodni, és nem a nyárit kell meghosszabbítani

 – tette hozzá.

A VisitBalaton365 ismertette, hogy a szolgáltatók együttműködésének konkrét példái a közös termékfejlesztések – többek között ilyen a Balatonbor márka – továbbá a különböző összefogások, a közös termékcsomagok kidolgozása és értékesítése. Erre példa a BalatonBikeTour által szervezett Balaton-osztálykirándulás-csomag, amely több szolgáltató közreműködésével jött létre. 

