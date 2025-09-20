Rendkívüli

Kocsis Máté: Mi nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok

Konkurenciát kapott a Rossmann és a dm, új drogérialánc érkezett hazánkba

A márka története egy amszterdami pincéből indult, mostanra viszont a vállalat nemzetközi céggé nőtte ki magát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 15:49
Új kiskereskedelmi lánc lépett a magyar piacra: a holland hátterű Rituals. A fotón az egyik rotterdami üzlet látható Forrás: Wikipedia Commons
Kihívót kapott a magyar vásárlók kedvencei közé tartozó két drogérialánc, a Rossmann és a dm: megnyitotta első magyarországi üzletét a holland Rituals. A vállalat kínálata főként higiéniai és kozmetikai árucikkekből áll, bár a cég üzleti filozófiájában a hétköznapok egyensúlyának megtalálása is fontos szerepet kap, amihez egyes keleti szemléletmódokat is segítségül hívnak. Így bár a Rituals árukínálata alapján leginkább az imént említett kiskereskedelmi láncokkal rokonítható, a vállalat szerint – a fenntarthatóság mellett – cégük átfogó, holisztikus megközelítéssel a kiegyensúlyozott, egészséges életmódra, és a mindfulness szemléletre helyezi a hangsúlyt – írta az Origo.

A Rituals első magyarországi üzlete Budapesten, a Mammut bevásárlóközpontban nyílt meg. A vállalatot még 2000-ben alapította Raymond Cloosterman, aki korábban az Unilevernél dolgozott.

A márka története egy amszterdami pincéből indult, mostanra viszont a vállalat nemzetközi céggé nőtte ki magát – hasonlóan ahhoz, ahogy az Egyesült Államokban több, szó szerint garázscégként indult technológiai vállalattal történt.

Az üzletlánc zászlóshajó üzlete 2020-ban nyílt meg Amszterdamban. A többszintes üzlet nemcsak termékkínálattal, hanem egy úgynevezett test- és lélekközponttal, valamint egy keleti konyhára specializálódott étteremmel is rendelkezik.

Tavaly a lánc globális árbevétele 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 2,1 milliárd euróra növekedve.

További részletek itt olvashatók:

https://www.origo.hu/gazdasag/2025/09/rituals-uj-lanc-magyarorszag

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

