Konkurenciát kapott a Rossmann és a dm, új drogérialánc érkezett hazánkba

Kihívót kapott a magyar vásárlók kedvencei közé tartozó két drogérialánc, a Rossmann és a dm: megnyitotta első magyarországi üzletét a holland Rituals. A vállalat kínálata főként higiéniai és kozmetikai árucikkekből áll, bár a cég üzleti filozófiájában a hétköznapok egyensúlyának megtalálása is fontos szerepet kap, amihez egyes keleti szemléletmódokat is segítségül hívnak. Így bár a Rituals árukínálata alapján leginkább az imént említett kiskereskedelmi láncokkal rokonítható, a vállalat szerint – a fenntarthatóság mellett – cégük átfogó, holisztikus megközelítéssel a kiegyensúlyozott, egészséges életmódra, és a mindfulness szemléletre helyezi a hangsúlyt – írta az Origo.

A Rituals első magyarországi üzlete Budapesten, a Mammut bevásárlóközpontban nyílt meg. A vállalatot még 2000-ben alapította Raymond Cloosterman, aki korábban az Unilevernél dolgozott.

A márka története egy amszterdami pincéből indult, mostanra viszont a vállalat nemzetközi céggé nőtte ki magát – hasonlóan ahhoz, ahogy az Egyesült Államokban több, szó szerint garázscégként indult technológiai vállalattal történt.

Az üzletlánc zászlóshajó üzlete 2020-ban nyílt meg Amszterdamban. A többszintes üzlet nemcsak termékkínálattal, hanem egy úgynevezett test- és lélekközponttal, valamint egy keleti konyhára specializálódott étteremmel is rendelkezik.

Tavaly a lánc globális árbevétele 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 2,1 milliárd euróra növekedve.

