Mára szinte mindenhol találunk ATM-et, de ez nem jár azzal, amit először gondolnánk

Egyre jobban haladnak a pénzintézetek a bankjegykiadó automaták telepítésével. Szeptember végére már jóval több mint 5400 készülék működött országszerte. Ez 6,4 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A bankautomata-hálózat bővítése mellett az ingyenes limit tervezett megduplázása is alapvető változásokat hozhat a piacon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 10:38
Durván megugrott az ATM-ek száma Forrás: Shutterstock
Egyetlen év leforgása alatt több mint háromszázzal, új csúcsra emelkedett szeptember végére a Magyarországon üzemelő ATM-ek száma. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatait a BiztosDöntés.hu elemezte. A statisztikák szerint a kilencedik hónapban már 5437 bankautomata állt a lakosság rendelkezésére.

Jelentősen bővült a bankautomata-hálózat. / Fotó: Ádám János
Már hatezer bankautomata áll a lakosság rendelkezésére

Barát Mihály pénzügyi szakújságíró szerint a hazai ATM-hálózat látványos bővülése egyértelműen a szabályozói környezet változására vezethető vissza. A jegybank 2023 elején kötelezte a pénzügyi szolgáltatókat a készülékek számának növelésére. Ezt követően, idén márciusban egy kormányhatározat írta elő a készpénzhez való hozzáférés biztosítását minden magyarországi településen. Időközben a készpénzhasználat és a készpénzes fizetés lehetősége alkotmányos joggá is vált. Ez a lépés tovább erősítette a hálózatfejlesztés iránti igényt.

A szakértő előrejelzése szerint a fejlesztések végére az itthon működő készülékek száma meghaladhatja a hatezret. A jegybank adatai alapján december közepén már több mint 5500 bankjegykiadó automata üzemelt Magyarországon.

A piac erősen koncentrált. Az automaták több mint háromnegyede négy nagy piaci szereplőhöz – az OTP Bankhoz, az MBH Bankhoz, a K&H-hoz és az Erstéhez – kötődik.

Az MNB statisztikái szerint a készpénzfelvételi forgalmon egyelőre nem érzékelhető az ATM-hálózat gyors bővülésének hatása. A harmadik negyedévben végrehajtott 20,3 millió belföldi tranzakció 4,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi értéktől. A forgalom értéke viszont éves szinten 2,6 százalékkal emelkedett. Az összeg így elérte a 2346,4 milliárd forintot. Ennek eredményeként az egy tranzakcióra jutó átlagos összeg 7,5 százalékkal nőtt. Ez 115,3 ezer forintot jelentett a harmadik negyedévben.

Érdekes tendencia figyelhető meg a befizetéseknél. A belföldi készpénzfelvételi forgalom emelkedésének ütemét a befizetéseké jóval meghaladta. A harmadik negyedévben már 4,37 millió ilyen tranzakciót könyveltek el. Ezek összértéke megközelítette az 1065 milliárd forintot.

Jelentős változást hozhat a piacon a díjmentes készpénzfelvétel limitjének 300 ezer forintra emelése. Barát Mihály szerint ez a lépés érezhető növekedést generálhat a bankkártyás készpénzfelvételi forgalomban. A lakosság egy része a jelenlegi 150 ezer forintos keretet sem használja ki. Létezik azonban egy szabad szemmel is jól látható ügyfélréteg, akik már eddig is tudatosan igazodtak az ingyenes limithez. Egy részük a megemelt összeghatárt is kihasználja majd.

A tranzakciós illeték tavaly augusztusi emelése és az ingyenes limit növelése nyomán várhatóan átalakulnak a banki kedvezmények. Egyes pénzintézeteknél – mint például az Erste, a Gránit Bank, az OTP Bank, a K&H, az UniCredit vagy a CIB Bank – továbbra is elérhetők speciális ajánlatok. Ezek különösen a saját hálózaton belüli vagy külföldi készpénzfelvételek esetében nyújthatnak megtakarítást.

