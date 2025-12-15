földimogyorókognitívvérkeringésagyműködésdemencia

A földimogyoró az egészséges agyműködés csodaszere lehet szakértők szerint

Felejtsük el a drága táplálékkiegészítőket, és együnk inkább naponta mogyorót?

Bíró Zoltán István
2025. 12. 15. 13:46
Forrás: Shutterstock AI
A hollandiai Maastrichti Egyetem Orvosi Központjának friss tanulmánya szerint napi két adag, vékony héjával együtt pörkölt földimogyoró fogyasztása jelentősen javítja az agyi érrendszer működését az egészséges, idősebb korosztály körében.

A Clinical Nutrition folyóiratban publikált kutatás szerint a résztvevőknél fokozódott az agyi vérkeringés, javult a memóriateljesítmény, és csökkent a szisztolés vérnyomás. A szakemberek véleménye alapján a mogyoróban található speciális tápanyagkoktél potenciálisan hozzájárulhat az Alzheimer-kór kockázatának mérsékléséhez is.

Agyserkentő a konyhánkban

A tudósok 31 egészséges, 60 és 75 év közötti felnőttet vontak be a vizsgálatba. Az eredmények azt mutatták, hogy a rendszeres földimogyoró-fogyasztás az agy teljes véráramlását körülbelül 3,6 százalékkal növelte, míg a szürkeállományban mintegy 4,5 százalékos keringésjavulást mértek.

A kognitív kontrollhoz – vagyis a figyelem és a viselkedés célzott irányításáért felelős képességünkhöz – kapcsolódó specifikus területek még látványosabb fejlődést mutattak: a homloklebenyben 6,6 százalékkal, a halántéklebenyben pedig 4,9 százalékkal nőtt a véráramlás:

ezek azok a régiók, amelyek működése erősen befolyásolja a memóriát és az érvelési képességeket.

A kutatócsoport kiemelte: a fokozott vérbőség magyarázhatja a szellemi képességek javulását, mivel az agy teljesítménye erősen függ az oxigén- és tápanyagellátástól. Amint a tanulmány megjegyzi, az érrendszeri egészséget egyre inkább a degeneratív állapotok, például a demencia elleni egyik legfontosabb védőfaktornak tekintik.

Hogyan lassíthatja a földimogyoró a szellemi hanyatlást?

A földimogyoró nem csupán nassolnivaló, hanem egy komplex tápanyagforrás: fehérjéket, egészséges zsírokat, antioxidánsokat (sejtvédő anyagokat), polifenolokat (keringésjavító növényi vegyületeket) és L-arginint (egy értágító hatású aminosavat) tartalmaz. Ez a keverék kulcsszerepet játszik az erek működésének szabályozásában. A vizsgálathoz azért a vékony héjával együtt pörkölt változatot választották, mert ez a „bőr” további rostokat és antioxidáns vegyületeket tartalmaz, amelyek felerősítik az érrendszerre gyakorolt pozitív hatásokat.

A kísérlet alatt a résztvevők szisztolés vérnyomása is átlagosan 5 Hgmm-rel csökkent, ami mérsékli a hosszú távú szív- és érrendszeri betegségek rizikóját. A szakértők hangsúlyozzák:

ami jó a szívnek, az jó az agynak is.

Bár az eredmények biztatóak, a szerzők egyértelműen leszögezik: a földimogyoró nem csodagyógyszer. Tekintsünk rá inkább úgy, mint egy könnyen elérhető étrendi alternatívára, amely támogathatja hosszú távú kognitív – azaz a gondolkodással, tanulással és memóriával kapcsolatos – jólétünket.

Ígéretes, de óvatosan kezelendő eredmények

A tanulmányt külső szemlélők is értékelték. Tommy Wood idegtudós a Medical News Todaynek nyilatkozva az eredményeket a polifenolokban gazdag élelmiszerek érrendszeri funkciót javító képességére vonatkozó, egyre gyűlő bizonyítékok sorába illesztette. Dicsérte a vizsgálatot, de hangsúlyozta: a statisztikai bizonyossághoz nagyobb létszámú kutatásra van szükség. Azoknak pedig, akik nem ehetnek földimogyorót, alternatívákat is kínált: például az étcsokoládét és a bogyós gyümölcsöket javasolta.

Edmond Hakimi belgyógyász szintén ígéretesnek nevezi az adatokat, külön kiemelve az objektív, MRI-alapú mérések fontosságát. Bár a kutatást a Peanut Institute Foundation (Mogyoró Intézet Alapítványa) finanszírozta, a szerzők az elemzés során megőrizték függetlenségüket.

Miközben a legmodernebb gyógyszerek hatása sokszor még bizonytalan és az áruk is borsos, egyes megfizethető élelmiszerek hasznos kiegészítő eszközt jelenthetnek szellemi frissességünk megőrzésében.

A táplálkozás és a gondolkodás kapcsolatát feltárva a kutatók üzenete üdítően egyszerű: meglehet, csak a megfelelő ropogtatnivalóra van szükségünk a memóriánk védelméhez? Az Economic Times bátran így fogalmaz:

Naponta egy marék pörkölt földimogyoró többet tehet az agy teljesítményéért, mint sok túlárazott, agyműködést fokozó táplálékkiegészítő.

 

