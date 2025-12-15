A földimogyoró az egészséges agyműködés csodaszere lehet szakértők szerint

A hollandiai Maastrichti Egyetem Orvosi Központjának friss tanulmánya szerint napi két adag, vékony héjával együtt pörkölt földimogyoró fogyasztása jelentősen javítja az agyi érrendszer működését az egészséges, idősebb korosztály körében.

A Clinical Nutrition folyóiratban publikált kutatás szerint a résztvevőknél fokozódott az agyi vérkeringés, javult a memóriateljesítmény, és csökkent a szisztolés vérnyomás. A szakemberek véleménye alapján a mogyoróban található speciális tápanyagkoktél potenciálisan hozzájárulhat az Alzheimer-kór kockázatának mérsékléséhez is.

Agyserkentő a konyhánkban

A tudósok 31 egészséges, 60 és 75 év közötti felnőttet vontak be a vizsgálatba. Az eredmények azt mutatták, hogy a rendszeres földimogyoró-fogyasztás az agy teljes véráramlását körülbelül 3,6 százalékkal növelte, míg a szürkeállományban mintegy 4,5 százalékos keringésjavulást mértek.

A kognitív kontrollhoz – vagyis a figyelem és a viselkedés célzott irányításáért felelős képességünkhöz – kapcsolódó specifikus területek még látványosabb fejlődést mutattak: a homloklebenyben 6,6 százalékkal, a halántéklebenyben pedig 4,9 százalékkal nőtt a véráramlás:

ezek azok a régiók, amelyek működése erősen befolyásolja a memóriát és az érvelési képességeket.

A kutatócsoport kiemelte: a fokozott vérbőség magyarázhatja a szellemi képességek javulását, mivel az agy teljesítménye erősen függ az oxigén- és tápanyagellátástól. Amint a tanulmány megjegyzi, az érrendszeri egészséget egyre inkább a degeneratív állapotok, például a demencia elleni egyik legfontosabb védőfaktornak tekintik.

Hogyan lassíthatja a földimogyoró a szellemi hanyatlást?

A földimogyoró nem csupán nassolnivaló, hanem egy komplex tápanyagforrás: fehérjéket, egészséges zsírokat, antioxidánsokat (sejtvédő anyagokat), polifenolokat (keringésjavító növényi vegyületeket) és L-arginint (egy értágító hatású aminosavat) tartalmaz. Ez a keverék kulcsszerepet játszik az erek működésének szabályozásában. A vizsgálathoz azért a vékony héjával együtt pörkölt változatot választották, mert ez a „bőr” további rostokat és antioxidáns vegyületeket tartalmaz, amelyek felerősítik az érrendszerre gyakorolt pozitív hatásokat.