rezsivillanyszámlarezsicsökkentettgázszámla

Rezsi: átalány vagy diktálás? – kiderült, hol spórolunk jobban

Közeleg a fűtési szezon, a hűvösebb esték miatt sokan már bekapcsolják a fűtést. Ilyenkor érdemes átgondolni, mennyit fizetünk rezsi kiadásokra, és melyik számlázási mód a kedvezőbb: az átalánydíjas vagy a havi diktálásos rendszer. Áttekintettük mindkét lehetőséget, de a szakértő tippjei további megtakarításokat eredményezhet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 12:10
rezsi
A rezsit átalánnyal és diktálással is fizethetjük, de mi a különbség Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokan bizonytalanok abban, hogy melyik fizetési mód a kedvezőbb a rezsi összegének rendezésekor, az átalány vagy diktálás, azaz a havonta bediktált, tényleges fogyasztáson alapuló számlázás. Mindenképpen érdemes megvizsgálni, az energiafogyasztási szokásainknak és a pénztárcánknak melyik a megfelelőbb – írja az Origo. 

rezsi , 20250205 DunaharasztiRezsi rezsicsökkentésillusztrációkFotó: Havran Zoltán HZMagyar Nemzet MNA képen: közüzemi számlacsekk radiátor fűtés
A rezsi fizetésénél érdemes átgondolni, az átalány vagy diktálás a kényelmesebb. Fotó: Havran Zoltán

Az átalány esetében a szolgáltató a korábbi éves fogyasztás alapján meghatároz egy havi összeget, így minden hónapban ugyanannyit fizetünk, a tényleges fogyasztást pedig évente egyszer, augusztusban számolják el. Ez kiszámíthatóságot ad, de az elszámoló számla lehet pluszfizetés vagy visszatérítés. A diktálás a tényleges havi fogyasztást tükrözi, így nyáron alacsonyabb, télen magasabb számlákat kapunk. Ez pontosabb és jobban ösztönöz a takarékosságra, viszont rendszeres ügyintézést igényel: minden hónapban le kell adni az óraállást – magyarázza a cikk. 

 

Mikor éri meg váltani a rezsi fizetésekor? 

Átalányról diktálásra akkor érdemes áttérni, ha csökkent a háztartás fogyasztása (például szigetelés, napelem vagy takarékos berendezések telepítése miatt), és vállaljuk a téli magasabb számlákat. Ha viszont fontos a tervezhetőség és zavar a szezonális ingadozás, jobb maradni az átalánynál. A váltás évente egyszer, az elszámoló számla után lehetséges. Diktálásra váltáskor az elszámoló számlát előbb rendezni kell, és az új rendszer legalább egy évig marad. 

  • Átalány: annak, aki szereti az állandó havi költséget és nem akar télen kiugró számlát.
  • Diktálás: annak, aki aktívan figyeli fogyasztását, és szeretné, ha a megtakarítás azonnal megjelenjen a számlán.
    Érdemes megnézni az előző évi fogyasztást, elosztani 12-vel, és ennek alapján dönteni.

 

Mire figyeljünk, diktálás vagy átalány?

Az átalány kényelmes, de ha túllépjük a rezsicsökkentésben meghatározott keretet, ami:

  • villanyszámla esetében 2523 kWh/év,
  • gázszámla esetében 1729 m³/év, 

a többletet már lakossági piaci áron kell fizetni. Kisebb lakásokban ritka a túllépés, de nagyobb családi házaknál előfordulhat, hogy az elszámoló számla jóval magasabb lesz. Spórolásra jó megoldás lehet a gázfűtés mellé hőszivattyús klíma telepítése és vegyes használata – mondta közösségi oldalakon AGázos néven ismert szakember. Az javasolta, érdemes állandó hőfokot beállítani, nem ki-be kapcsolgatni fűtésre optimalizált klímát. Az MVM tájékoztatója szerint összességében minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni a fogyasztó, és hozzájut a megfelelő kedvezményhez, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett.
 


 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.