Rezsi: átalány vagy diktálás? – kiderült, hol spórolunk jobban

Sokan bizonytalanok abban, hogy melyik fizetési mód a kedvezőbb a rezsi összegének rendezésekor, az átalány vagy diktálás, azaz a havonta bediktált, tényleges fogyasztáson alapuló számlázás. Mindenképpen érdemes megvizsgálni, az energiafogyasztási szokásainknak és a pénztárcánknak melyik a megfelelőbb – írja az Origo.

A rezsi fizetésénél érdemes átgondolni, az átalány vagy diktálás a kényelmesebb. Fotó: Havran Zoltán

Az átalány esetében a szolgáltató a korábbi éves fogyasztás alapján meghatároz egy havi összeget, így minden hónapban ugyanannyit fizetünk, a tényleges fogyasztást pedig évente egyszer, augusztusban számolják el. Ez kiszámíthatóságot ad, de az elszámoló számla lehet pluszfizetés vagy visszatérítés. A diktálás a tényleges havi fogyasztást tükrözi, így nyáron alacsonyabb, télen magasabb számlákat kapunk. Ez pontosabb és jobban ösztönöz a takarékosságra, viszont rendszeres ügyintézést igényel: minden hónapban le kell adni az óraállást – magyarázza a cikk.

Mikor éri meg váltani a rezsi fizetésekor?

Átalányról diktálásra akkor érdemes áttérni, ha csökkent a háztartás fogyasztása (például szigetelés, napelem vagy takarékos berendezések telepítése miatt), és vállaljuk a téli magasabb számlákat. Ha viszont fontos a tervezhetőség és zavar a szezonális ingadozás, jobb maradni az átalánynál. A váltás évente egyszer, az elszámoló számla után lehetséges. Diktálásra váltáskor az elszámoló számlát előbb rendezni kell, és az új rendszer legalább egy évig marad.

Átalány: annak, aki szereti az állandó havi költséget és nem akar télen kiugró számlát.

Diktálás: annak, aki aktívan figyeli fogyasztását, és szeretné, ha a megtakarítás azonnal megjelenjen a számlán.

Érdemes megnézni az előző évi fogyasztást, elosztani 12-vel, és ennek alapján dönteni.

Mire figyeljünk, diktálás vagy átalány?

Az átalány kényelmes, de ha túllépjük a rezsicsökkentésben meghatározott keretet, ami:

villanyszámla esetében 2523 kWh/év,

gázszámla esetében 1729 m³/év,

a többletet már lakossági piaci áron kell fizetni. Kisebb lakásokban ritka a túllépés, de nagyobb családi házaknál előfordulhat, hogy az elszámoló számla jóval magasabb lesz. Spórolásra jó megoldás lehet a gázfűtés mellé hőszivattyús klíma telepítése és vegyes használata – mondta közösségi oldalakon AGázos néven ismert szakember. Az javasolta, érdemes állandó hőfokot beállítani, nem ki-be kapcsolgatni fűtésre optimalizált klímát. Az MVM tájékoztatója szerint összességében minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni a fogyasztó, és hozzájut a megfelelő kedvezményhez, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett.





