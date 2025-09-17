Rendkívüli

Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

napelemesenergiaközösségBábolna Energia Nonprofit Kft

Új szerveződési forma napelemeseknek, energiát spórolhatnak vele

Hatékonyabban gazdálkodhatnak a napelemes háztartások a kiserőművük áramával. Csakhogy ehhez egy új szerveződési formára is szükségük van. Erre pedig tavaly óta van lehetőségük és energiamegtakarítást is jelent.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 15:23
Egyre több háztetőn jelennek meg napelemek, de az energiaközösség fogalma és intézménye meglehetősen újkeletű Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Társasházi energiaközösségek tömege születhet egy múlt év óta élő, de csak a napokban kiteljesedett jogszabálynak köszönhetően. Ha beválik a kis napelem-tulajdonsoknak kínált új szerveződési forma, akkor országos méretben is gazdaságosabbá válhat a napelemek üzemeltetése – írja a Világgazdaság.

energia, NG2019_0499Képen: napelem telepítés a Cseri pincészetnél Mándi Zoltán napelem telepítő
Társasházak is lehetnek energiaközösségek, feltétel viszont, hogy a termelt energia megújuló energiaforrásból származzon
Fotó: Kisalföld/Nagy Gábor

Egyelőre még maga az energiaközösség fogalma is csak néhány éves a magyar piacon az energiaközösségek működését segítő aggregátoréval együtt. Az energiaközösségbe tömörült áramfogyasztók és -termelők összefognak a villamos energia előállítására, tárolására és felhasználására. Bár az elsődleges céljuk nem az anyagi haszonszerzés, az áramot el is adhatják. Szeptember 1-jétől az ilyen energiaközösség alapításának lehetősége nyílt meg a társasházak és lakásszövetkezetek számára, néhány eltéréssel.

Az energiaközösség fogalma már 2020-ban megjelent a hazai jogszabályokban. Az áramtörvény akkori kiegészítése olyan szövetkezeti vagy nonprofit gazdasági társaság formájában működő jogalanyt ír le, amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem az, hogy a tagjainak vagy az energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson azáltal, hogy a 

  • villamosenergia-termelés,
  • tárolás,
  • fogyasztás,
  • elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása,
  • villamosenergia-megosztás,
  • aggregálás,
  • a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatás nyújtása
  • és elektromos töltőberendezés üzemeltetése

tevékenységek közül legalább az egyiket végezze.

Utóbbiak csak megújuló energiaforrásból nyert energiával gazdálkodhatnak ilyen módon. Az első magyarországi energiaközösség 2023 decemberében született bábolnai Bábolna Energia Nonprofit Kft., az eddigi utolsó, a tizenötödik pedig a napokban nyilvántartásba vett pusztacsaládi Pusztaenergia Megújuló Energiaszövetkezet. Ezek azonban még nem társasháziak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.