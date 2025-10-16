Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

gazdaságEurópaAmerika

Az Európai Unió rendre rossz válaszokat ad a veszélyekre

Az emberiség évek óta a veszélyek korában él, és ezekre a válságokra az Európai Unió rendre rossz válaszokat adott, aminek következtében a kontinens mára jelentősen meggyengült – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kiemelte: Magyarország számára az egyetlen észszerű út a „gazdasági semlegesség”, hogy az ország továbbra is Kelet és Nyugat fontos találkozási pontja lehessen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 10:51
Egyre inkább lemarad az unió a nemzetközi versenyben Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 – A kormány feladata annak a biztosítása, hogy még a mai negatív európai környezetben is folyamatosan javuljon a magyar gazdaság versenyképessége – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A tárcavezető az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) rendezvényén aláhúzta, hogy az emberiség évek óta a veszélyek korában él, és ezekre a válságokra az Európai Unió rendre rossz válaszokat adott, aminek következtében a kontinens mára jelentősen meggyengült a nemzetközi porondon.

Úgy vélekedett, hogy az elmúlt tíz év során Magyarország újraiparosítása sikeres volt, az ipari termelés értéke több mint kétszeresére nőtt, így az új feladat a gazdaság dimenzióváltásának felgyorsítása, azaz a gyártás mellett fokozni kell a kutatás-fejlesztést és az innovációt.

 – Ebben a tekintetben 2025 kifejezetten sikeres év volt. Magyarország nem csupán a kontinens egyik fő gyártási központjává, hanem regionális innovációs központtá is vált  – fejtette ki.

Sérelmezte viszont, hogy a világ gyors léptekkel halad az ismételt blokkosodás felé, amin Magyarország egyszer már súlyosan rajtavesztett, ezért inkább a konnektivitásban érdekelt. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a blokkosodást támogató politika igen rossz eredményeket hoz, amit bizonyítanak az elmúlt évek brüsszeli intézkedései is, hiszen ezek nyomán az EU jócskán elszigetelődött a világgazdaság legfontosabb szereplőitől.

Szijjártó Péter erre példaként hozta fel az Egyesült Államokkal nemrég kötött és Európa szempontjából rendkívül kedvezőtlen vámmegállapodást.

Továbbá érintette a kínai elektromosautó-iparra kivetett vámokat és az Oroszország elleni szankciókat is, amelyek felszámolták a fejlett nyugati technológiák és az olcsó keleti energiahordozók kombinációjára épülő eddigi európai gazdasági növekedés modellt. Kiemelte: Magyarország számára az egyetlen észszerű út a „gazdasági semlegesség”, hogy az ország továbbra is Kelet és Nyugat fontos találkozási pontja lehessen.

Szavai szerint ennek eredményei leginkább az autóiparban mutatkoznak meg, minthogy Magyarország egyike a világ azon három országának, ahol mind a három prémium német autómárkának gyára van, s ennek nyomán mára hazánk lett a kínai beruházások legelső számú célpontja Európában. Megjegyezte: 2023-ban a Kínából Európába érkező befektetések 44 százaléka Magyarországon valósult meg.

Valamint rámutatott, hogy ugyan a paksi atomerőmű bővítésének fő kivitelezője az orosz Roszatom, a projekten német és francia cégek is dolgoznak, ami ugyancsak tanúsítja a magyar kormányzati stratégia sikerét.

A miniszter arra figyelmeztetett, hogy a beruházásokért egyre élesebb nemzetközi verseny folyik, ezen a téren azonban Magyarország jól teljesít: tavaly 77 beruházás támogatásáról született megállapodás több mint tízmilliárd eurónyi értékben, míg Lengyelországban ez 53 beruházás és 2,4 milliárd euró volt, Szlovákiában és Csehországban pedig egyaránt 28 projekt és mintegy kétmilliárd euró.

Végül a távirati iroda ismertetése szerint emlékeztetett, hogy Donald Trump elnök januári beiktatása óta már nyolc amerikai beruházást jelenthettek be Magyarországon, és további négy-öt előkészítés alatt áll.

 – Az idei év tehát a magyar–amerikai gazdasági együttműködés szempontjából is különösen sikeresnek ígérkezik […] Ahogyan számítottunk is rá, a jó politikai együttműködés mindig kedvezőbb gazdasági és befektetési feltételeket teremt – összegzett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.