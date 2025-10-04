Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

adószjaadóhivatal

Figyelmeztet az adóhatóság, erre is figyeljünk a lakáseladásnál

A lakáseladásnál két fontos adóügyi szabályt érdemes szem előtt tartani. Az adóhatóság a fizetendő illetéket az ingatlan forgalmi értéke alapján állapítja meg, és ha valaki a nagy értékű bútorokat a lakástól elkülönítve adja el, akkor számolhat azzal, hogy az ingóságok után 15 százalék szja-t is fizetnie kell.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 7:50
A lakáseladásnál az adóügyi szabályokra is érdemes odafigyelni Fotó: Székelyhidi Balázs Forrás: Székelyhidi Balázs
A lakáseladásnál az adóügyi szabályokra is érdemes odafigyelni. A Nemeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az illetéket az ingatlan forgalmi értéke – jellemzően összehasonlító értékadatok – alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződés szerinti értékkel. Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, és felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat – közölte a szervezet.

A lakás és a nagy értékű bútorok külön-külön eladása esetén is érdemes figyelni az adózási szabályokra. Amikor egy magánszemély egy bútorozott lakást értékesít, és az adásvételi szerződésben külön meghatározza a bútorok, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingóértékesítésként adóköteles lehet. 

Az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi szja-bevalláskor, május 20-áig.

Kedvező szabály, hogy az adót csak akkor kell megfizetni, ha az eladás évében az ingóságokból származó összes bevétel meghaladja a 600 ezer forintot. Az értékhatár átlépésekor ebből az összegből le kell vonni az igazolható költségeket, például az eladott ingóság eredeti vételárát vagy az eladással kapcsolatos kiadásokat, és az így megkapott jövedelem után kell a 15 százalékos szja-t megfizetni, azt is csak a 200 ezer forint fölötti jövedelemrész után. Az ingóértékesítés adózásáról minden fontos információ megtalálható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztató füzetében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

