Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

KSHcsaládKormány

Czomba Sándor: azért dolgozunk, hogy egyre több pénz maradjon a családok

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében a bruttó átlagkereset 687 100 forintra emelkedett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 8:50
Fotó: Kallus György
A Kormány, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére, következetesen a béke pártján áll. A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. Ezzel szemben a Tisza Párt célja Ukrajna és a háború támogatása, valamint a bankadó és a multik különadójának csökkentése vagy kivezetése - írta a Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a KSH keresetek alakulásához kiadott Nemzetgazdasági Miniszérium közleményben.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében a bruttó átlagkereset 687 100 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,5 százalékos, azaz közel 65 ezer forintos növekedést jelent. Szeptemberben a reálkeresetek éves alapon 5,5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. 

A Kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

A Tiszával ellentétben a Kormány azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, 

valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek, mindezek mellett 2026-ra kétlépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is.

A Kormány a családok mellett a hazai kkv-kat is kiemelten támogatja! Ennek érdekében Orbán Viktor miniszterelnök a tegnapi napon egy 80-90 milliáozások 99 százalékát adó kkv-szektor, a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést.rd forintos vállalati adócsökkentési megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely összesen 240 ezer vállalkozást érint. A Kormány a kkv-k megerősítésével a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalk

