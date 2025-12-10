Így lehetnek sikeresek az élelmiszeripari pályázatok

Gyorsított ütemben zajlik az élelmiszeripari pályázatok elbírálása – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A mintegy ötvenmilliárd forintos keretösszeggel meghirdetett, kisebb volumenű beruházásokat támogató felhívás esetében minden olyan pályázatot pozitív elbírálásban részesítenek, amelyek megfelelnek a formai és jogosultsági követelményeknek. A szakmai berkekben „nagy élip” névvel illetett, 150 milliárd forintos kerettel meghirdetett komplex élelmiszeripari pályázatok esetén bizonyos fokú kiválasztás mellett, de a források átcsoportosításával jóval nagyobb nagyságrendű támogatás áll rendelkezésre. A cél, hogy azok a pályázatok nyerjenek támogatást, amelyek mögött valós, hosszú távú és fenntartható működtetést megalapozó élelmiszeripari fejlesztési szándék áll, a nyertes vállalkozások pedig képesek legyenek megvalósítani a tervezett beruházást – hangzott el a NAK élelmiszeripari osztályának ülésén.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A komplex pályázaton eddig 223 projekt kapta meg a támogatói szerződést 254 milliárd forint összegben, és további támogatói döntések meghozatala várható a következő hónapokban, amelynek köszönhetően hozzávetőleg 500 milliárd forint támogatással tudnak élelmiszeripari fejlesztések megvalósulni. A kis élelmiszeripari pályázat esetén a beadott 860 kérelemből 601 kapott pozitív támogatói döntést. A beruházások megvalósításra 24-36 hónapos időszak áll rendelkezésre, így 2029 decemberéig Magyarország eddig legnagyobb élelmiszeripari fejlesztési programja valósul meg.

Szintén az ágazat fejlesztését szolgálja az idén november 27-én megnyílt Élelmiszeripari és feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című felhívás, amely a kisebb léptékű beruházásokat támogatja. Ennél a felhívásnál változtak a szempontok is, változott a pályázható tevékenységek köre, 100 millió forintra módosult az odaítélhető támogatás összege. A benyújtott pályázatokról a jövő év tavaszán várhatóak a támogatói döntések.

Az élelmiszeripari beruházások megvalósítását segíti az is, hogy lehetőség nyílt az előlegek nagyobb arányú, részben könnyített kifizetésére.

Így a kedvezményezettek az elnyert összeg első 25 százalékát kaphatják meg biztosíték adása nélkül, míg a második 25 százalék előleghez bankgarancia ellenében férhetnek hozzá a nyertesek. Ráadásul míg korábban az ügyfélnek önerő-igazolást kellett bemutatnia az előleg igénylésekor, most erre nincs szükség. Mivel a banki finanszírozás piaci alapon magas kamatozású hitelekkel oldható meg, ezért a kormányzat összeállított egy kamattámogatott hitelkonstrukciót: amennyiben valaki rendelkezik egy elnyert pályázattal, úgy kedvezményes, forint alapú hitelt tud felvenni, amely a megvalósítani kívánt projekt támogatási intenzitásának tíz százalékáig vehető igénybe.