Elhunyt Balázs Péter

Így lehetnek sikeresek az élelmiszeripari pályázatok

Már több százmilliárd forintnyi beruházás megvalósítása van folyamatban a hazai élelmiszeriparban, a fejlesztéseket pedig az uniós támogatásokhoz elérhető előlegek és kedvezményes hitelek is segítik. Az agrárkamara az uniós közös agrárpolitika következő ciklusának bizonytalanságai miatt azt javasolja az élelmiszeripari feldolgozóknak, hogy éljenek a támogatások nyújtotta lehetőségekkel és még ebben a ciklusban valósítsák meg a tervezett beruházásokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 11:26
Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Forrás: AFP
Gyorsított ütemben zajlik az élelmiszeripari pályázatok elbírálása – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A mintegy ötvenmilliárd forintos keretösszeggel meghirdetett, kisebb volumenű beruházásokat támogató felhívás esetében minden olyan pályázatot pozitív elbírálásban részesítenek, amelyek megfelelnek a formai és jogosultsági követelményeknek. A szakmai berkekben „nagy élip” névvel illetett, 150 milliárd forintos kerettel meghirdetett komplex élelmiszeripari pályázatok esetén bizonyos fokú kiválasztás mellett, de a források átcsoportosításával jóval nagyobb nagyságrendű támogatás áll rendelkezésre. A cél, hogy azok a pályázatok nyerjenek támogatást, amelyek mögött valós, hosszú távú és fenntartható működtetést megalapozó élelmiszeripari fejlesztési szándék áll, a nyertes vállalkozások pedig képesek legyenek megvalósítani a tervezett beruházást – hangzott el a NAK élelmiszeripari osztályának ülésén.

Stand with Hungarian meat is seen at Stary Kleparz market in Krakow, Poland on August 31, 2021. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A komplex pályázaton eddig 223 projekt kapta meg a támogatói szerződést 254 milliárd forint összegben, és további támogatói döntések meghozatala várható a következő hónapokban, amelynek köszönhetően hozzávetőleg 500 milliárd forint támogatással tudnak élelmiszeripari fejlesztések megvalósulni. A kis élelmiszeripari pályázat esetén a beadott 860 kérelemből 601 kapott pozitív támogatói döntést. A beruházások megvalósításra 24-36 hónapos időszak áll rendelkezésre, így 2029 decemberéig Magyarország eddig legnagyobb élelmiszeripari fejlesztési programja valósul meg.

Szintén az ágazat fejlesztését szolgálja az idén november 27-én megnyílt Élelmiszeripari és feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című felhívás, amely a kisebb léptékű beruházásokat támogatja. Ennél a felhívásnál változtak a szempontok is, változott a pályázható tevékenységek köre, 100 millió forintra módosult az odaítélhető támogatás összege. A benyújtott pályázatokról a jövő év tavaszán várhatóak a támogatói döntések.

Az élelmiszeripari beruházások megvalósítását segíti az is, hogy lehetőség nyílt az előlegek nagyobb arányú, részben könnyített kifizetésére. 

Így a kedvezményezettek az elnyert összeg első 25 százalékát kaphatják meg biztosíték adása nélkül, míg a második 25 százalék előleghez bankgarancia ellenében férhetnek hozzá a nyertesek. Ráadásul míg korábban az ügyfélnek önerő-igazolást kellett bemutatnia az előleg igénylésekor, most erre nincs szükség. Mivel a banki finanszírozás piaci alapon magas kamatozású hitelekkel oldható meg, ezért a kormányzat összeállított egy kamattámogatott hitelkonstrukciót: amennyiben valaki rendelkezik egy elnyert pályázattal, úgy kedvezményes, forint alapú hitelt tud felvenni, amely a megvalósítani kívánt projekt támogatási intenzitásának tíz százalékáig vehető igénybe.

A jelenlegi közös agrárpolitika (KAP) 2027. december 31-ig tart, ez után még két év áll rendelkezésre a projektek megvalósítására és elszámolására. Magyarország kezdeményezte, hogy egy évvel, 2030-ig hosszabbítsák meg az elszámolási időszakot, így a projektek megvalósítására és a záróelszámolások további egy év állna rendelkezésre.

A következő támogatási ciklust ugyanakkor továbbra is nagy bizonytalanság övezi, a jelenlegi tervek szerint ugyanis az élelmiszeripar gyakorlatilag kikerülne a KAP hatálya alól, nem részesülhetne az alap támogatásaiból. A NAK ezért azt tanácsolja minden élelmiszeripari szereplőnek, hogy 

aki rendelkezik nyertes pályázattal, valósítsa meg a tervezett beruházását, mivel a következő ciklusban már nem biztos, hogy lehetősége lesz támogatást igényelni a fejlesztésekre.

A NAK természetesen továbbra is azért küzd minden európai uniós fórumon, hogy megőrizzük a KAP kétpilléres rendszerét és bebizonyítsa az uniós döntéshozóknak, hogy az élelmiszeripar és a mezőgazdaság nem elválasztható: sokkal jobban lehet biztosítani a támogatást az ágazat részére, ha az a KAP-on belül marad.

