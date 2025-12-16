Ilyen még nem volt! Jön a szilveszteri szuperlottó: négyszáz forintért hétmilliárd forintot lehet nyerni!

– Akár egy lottószelvény megvásárlásával, azaz 400 forintért cserébe nyerhet hétmilliárd forintot az újév első órájában bárki, aki december 20-a után vásárol ötöslottó-szelvényt, vagy van erre az időszakra szóló aktív öthetes szelvénye. A Szerencsejáték Zrt. ugyanis az ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére. A szilveszteri szuperlottó hétmilliárd forintra emeli meg az ötös lottó aktuális főnyereményét, és a játék miatt hosszabb lesz a fogadási idő is – közölte a társaság.

Különleges eseménnyel köszönti az újévet a nemzeti lottótársaság. A 2026-os év első órájában, egészen pontosan 0.20-kor sorsolja ki a 2025-ös év utolsó ötöslottó-nyerőszámait. Ez azonban nem egy egyszerű ötöslottó-sorsolás lesz, hanem egyben egy rendkívüli nyereménnyel kecsegtető nyereményjáték is. A szilveszteri szuperlottóval hétmilliárd forintos nyeremény érhető el, ami meghaladja minden idők legnagyobb ötöslottó nyereményét is.

A most először meghirdetett nyereményjátékban azok az ötöslottó-szelvények vesznek részt, amelyeket december 20., szombat 20 órát követően vásárolnak meg a játékosok, illetve azok az öthetes szelvények is, amelyek a december 20-át követő hétre is érvényesek.

Guller Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte:

célunk az, hogy a legrégebbi, legnépszerűbb és különleges hagyományokkal bíró ötöslottó-játékunk ismét úgy csillogjon, mint 68 évvel ezelőtt. Az ötös lottó nemcsak a Szerencsejáték Zrt. identitásának része, hanem a magyar családoké is, hiszen bevezetése óta a harmadik nemzedék nő fel.

Jelezte azt is, hogy az ötös lottó már bevezetésekor hagyományt teremtett és főnyereménye az elmúlt közel hét évtizedben több mint ötszáz család életét változtatta meg. Ezért döntöttek úgy, hogy elindítjuk a szilveszteri szuperlottó nyereményjátékot, amely az ötös lottóhoz kapcsolódva az újév első órájában rendkívüli nyereménnyel adhat boldog évkezdést a játékosainknak.

A szilveszteri szuperlottó nyereményjátékhoz kapcsolódó ötöslottó-sorsolásra szilveszter este 11-ig lehet fogadni, majd közvetlenül az óév befejeződése után, 2026. január 1-jén, 0.20-tól látható a számok kisorsolása élőben a Duna csatornán. A játékosok számára fontos változás, hogy a nyereményjáték miatt december 27-én a SzerencseSzombat című műsorban csak Luxor- és jokersorsolás lesz, az ötös lottóé kerül át az újévre.

A szilveszteri szuperlottó az ötös lottó jackpotját meghaladó extra nyereménye csak a 2026. január 1-jei sorsolásra érvényes, így, ha akkor nem lesz telitalálatos szelvény, a következő, vagyis a 2026. január 3-án tartott sorsoláson a legnagyobb megnyerhető összeg a halmozódás szokásos rendje szerint alakul, a nyereményjátékból fakadó extra kiegészítés nélkül.

Az ötös lottó a hazai játékoskultúra egyik legmeghatározóbb eleme: a lakosság 98-99 százaléka ismeri. A számsorsjáték történetének eddigi legnagyobb nyereményét 2024. október 19-én, 33 hét halmozódást követően nyerte meg egy játékos, aki 6,613 milliárd forinttal lett gazdagabb. A szilveszteri szuperlottó nyereményjátékról itt érhető el egy összefoglaló videó, a játék részvételi szabályairól pedig további információk a Szerencsejáték.hu oldalon olvashatók.