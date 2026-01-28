Rendkívüli

közlekedésFelvidéktömegközlekdésbusz

Új buszjáratok indulnak a Felvidék felé Budapestről

Február elsejétől új, menetrend szerinti nemzetközi autóbuszjáratok indulnak Budapest és Losonc között Salgótarján és Fülek érintésével – ezt a MÁV-csoport és Nógrád Vármegye Önkormányzata képviselői jelentették be szerdán Somoskőújfalun a magyar-szlovák határon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 15:09
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Tasó László, az Építési és Közlekedési Minisztérium Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa a sajtótájékoztatón elmondta, Salgótarján és Losonc között már közlekedik öt járatpár, az új buszjárat azért különleges, mert Budapestről indul, és közvetlen elérést biztosít a két város között. Mint ismertette, 2022 óta Magyarországon nagy ívű és nagy lendületű fejlesztések indultak el, amelyek alapvetően meghatározzák a közlekedést. 

buszjárat
Az új buszjáratokra a teljes árú menetjegy mintegy 4 ezer forint, a jegyet elővételben is, forintért és euróért is meg lehet venni (képünk illusztráció)/Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Nagyot léptek előre a közösségi személyszállítás területén is, és jelentős beszerzések vannak folyamatban, amelyek a közösségi közlekedés irányába terelik a közlekedés egészét - tette hozzá. Kitért arra, hogy Nógrád vármegyében az autóbuszos közlekedés a domináns, mert vasúton nincs közvetlen kapcsolat többek között a fővárossal sem, ezért fontosak a térségben a jó közutak.

Skuczi Nándor, Nógrád Vármegye Önkormányzatának elnöke felidézte, hogy a buszjáratok indításáról már 2024 nyarán egyeztettek, majd 2025 március közepétől Losonc és Salgótarján között új közvetlen járatok indultak, amelyek naponta négyszer közlekednek munkanapokon és hétvégén is, és már autóbuszjáratok kötik össze Rimaszombatot és Ceredet is.

Ezeket a településeket érintik majd az új buszjáratok

 

Közölte: az új járat február elsejétől a budapesti Stadion autóbusz-pályaudvarról indul, az M3-as autópálya után a 21-es főúton 

  • Lőrincit, 
  • Jobbágyit, 
  • Szurdokpüspökit, 
  • Pásztót, 
  • Mátraszőlőst, 
  • Bátonyterenyét, 
  • Vizslást, 
  • Salgótarjánt 
  • és Somoskőújfalut érintve lép át Szlovákiába.

Kameniczky Ákos, a MÁV Személyszállítási Zrt. autóbuszos üzemeltetési főigazgatója azt mondta, az új járat szervezésénél figyelembe vették, hogy nagyon sok losonci diák tanul Budapesten.

Tájékoztatása szerint a december 14-i menetrendváltozás eredményeként Salgótarján és Budapest között 30 százalékkal nőtt a járatok száma, csúcsidőben 30 percenként indulnak buszok.

Ehhez a közlekedési rendszerhez tudnak csatlakozni a Salgótarján-Losonc közötti járatok, és ebbe illeszkedik a közvetlen járat is - tette hozzá. Elmondta, a teljes árú menetjegy mintegy 4 ezer forint, a jegyet elővételben is, forintért és euróért is meg lehet venni.

Csúz Péter, Besztercebánya megye elnöki megbízottja azt hangsúlyozta, hogy a Budapest-Losonc járat megkönnyíti az emberek mindennapi életét.

Becsó Zsolt, Nógrád vármegye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője fontosnak tartotta, hogy ezzel rendszeres, tervezhető, mindenki által elérhető buszközlekedés jön létre, amelynek szavai szerint gazdasági és történelmi jelentősége is kimagasló. Mint mondta, munkaerőpiaci előnye van, erősíti a térségekben a turizmust, és megkönnyítheti egészségügyi szolgáltatások igénybevételét is

