MÁV-csoportautóbuszflottabeszerzés

Buszok érkeznek a MÁV-csoporthoz - de mennyi és honnan?

A MÁV-csoport átfogó járműmegújítási programot indított el, amelynek célja a buszos közösségi közlekedés színvonalának emelése. Az új járművek folyamatosan állnak be a munkába, a buszflotta ebben az évben tovább bővül, mert a közösségi közlekedés szerepének növelése kiemelt cél országszerte, minden régióban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 12:26
Korszerű járművekkel bővíti a flottát a MÁV-csoport. Forrás: Hegyi Zsolt/Facebook
2025 és 2027 között 1000 vadonatúj, magyar autóbusz érkezik a MÁV-csoporthoz. Tavaly forgalomba állt az első 400 jármű, 2026-ban március végégig újabb 120 modern jármű áll munkába, melyeket az év végéig még 180 követ. Az utolsó 300 busz ebből a csomagból 2027-ben áll az utasok szolgálatába - írta a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. 

buszflotta
Bővül a MÁV-csoport jármúparkja, korszerű buszflotta épül/Fotó: Hegyi Zsolt, Facebook

A járműpark frissítése országos léptékű: Győr-Moson-Soprontól Békésig több vármegyében jelennek meg az új autóbuszok, érezhetően javítva a helyi és helyközi közlekedés színvonalát - közölte a vállalat vezérigazgatója.

Modern buszflotta épül

Az új buszok érkeznek, a régiek mennek, ez az élet rendje, és ezzel egy XXI. századi autóbuszflotta épül ki.  Az egyéni közlekedéssel árban és minőségben is versenyképes közösségi közlekedés kiépítése a Volánnál óriási lépésekkel halad, ennek köszönhetően 2026 nyarán már minden autóbuszunk légkondicionált lesz, és egyre több települést érünk el akadálymentes járatokkal. 2027 végéig az autóbuszflottánk fejlődése előtt nincs akadály, a járműfiatalítás fókuszát a vasútra helyezzük, több mint 100 vadonatúj motorvonat beszerzését készítjük elő.

De hogy mi mindent hagytak el az utasok a MÁV járatain, azt itt olvashatja. 

