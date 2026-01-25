Buszok érkeznek a MÁV-csoporthoz - de mennyi és honnan?

2025 és 2027 között 1000 vadonatúj, magyar autóbusz érkezik a MÁV-csoporthoz. Tavaly forgalomba állt az első 400 jármű, 2026-ban március végégig újabb 120 modern jármű áll munkába, melyeket az év végéig még 180 követ. Az utolsó 300 busz ebből a csomagból 2027-ben áll az utasok szolgálatába - írta a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Bővül a MÁV-csoport jármúparkja, korszerű buszflotta épül/Fotó: Hegyi Zsolt, Facebook

A járműpark frissítése országos léptékű: Győr-Moson-Soprontól Békésig több vármegyében jelennek meg az új autóbuszok, érezhetően javítva a helyi és helyközi közlekedés színvonalát - közölte a vállalat vezérigazgatója.

Modern buszflotta épül

Az új buszok érkeznek, a régiek mennek, ez az élet rendje, és ezzel egy XXI. századi autóbuszflotta épül ki. Az egyéni közlekedéssel árban és minőségben is versenyképes közösségi közlekedés kiépítése a Volánnál óriási lépésekkel halad, ennek köszönhetően 2026 nyarán már minden autóbuszunk légkondicionált lesz, és egyre több települést érünk el akadálymentes járatokkal. 2027 végéig az autóbuszflottánk fejlődése előtt nincs akadály, a járműfiatalítás fókuszát a vasútra helyezzük, több mint 100 vadonatúj motorvonat beszerzését készítjük elő.

