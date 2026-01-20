Inzulin, vívókard, tacskó – egészen elképesztő dolgokat hagytak el tavaly az utasok a MÁV járatain

Közel 23 ezer tárgyat hagytak el az utasok a MÁV-csoport járművein 2025-ben, amelyek több mint felét sikerült visszajuttatni tulajdonosaiknak – hívta fel a figyelmet honlapján a MÁV-csoport. Tavaly a vonatokon mintegy 16 ezer elhagyott tárgyat regisztráltak, amelyek közül 8900-at sikerült visszaadni gazdájának. Az autóbuszokon 6830 tárgyat felejtettek az utasok, ebből 3776 került vissza a tulajdonoshoz.

Az utasok elveszett tárgyaikat elsősorban a Máv-csoport ügyfélszolgálati csatornáin keresztül a Mávdirekt éjjel-nappal hívható telefonszámán kereshetik (Forrás: Máv-csoport)

A vasúti talált tárgyak túlnyomó többsége, közel 4700 Budapesten került a MÁV-csoport munkatársaihoz, Pest vármegyében 1348-at, Csongrád-Csanád vármegyében 1047-et felejtettek a szerelvényeken. A legkevesebbet Nógrád és Vas vármegye vasútállomásain adták le.

A leadott tárgyak között a szórakoztató elektronikai eszközök, főként mobiltelefonok vannak többségben.

Ezt követik a személyes értékeket tartalmazó pénztárcák, irattartók és bankkártyák, de a nagyobb csomagok – hátizsákok, táskák és tornazsákok – is gyakran maradnak gazdátlanul. A kisebb, mindennapi használati tárgyak közül a kulcscsomók és a szemüvegek fordulnak elő a legnagyobb számban a talált tárgyak között.

De hagytak már a járműveken inzulint, mankót és járóbotot, amerikaifutball-felszerelést, vívókardot és pókerkészletet, illetve élőlényt, nevezetesen egy tacskót is.

A közleményben felhívták a figyelmet: az utasok elveszett tárgyaikat elsősorban a MÁV-csoport ügyfélszolgálati csatornáin keresztül a Mávdirekt éjjel-nappal hívható telefonszámán kereshetik.