Az oroszok pizzát akarnak árulni nálunk - ebben a városban nyílik az első üzlet

A Dodo Pizza hivatalosan bejelentette, hogy megkezdi magyarországi működését: az orosz alapítású, nemzetközileg gyorsan terjeszkedő pizzalánc első hazai éttermét Budapesten nyitja meg. A belépés mesterfranchise-megállapodás keretében valósul meg, a magyarországi partner a Pizza Me üzemeltetője - a Hello Magyar portálra hivítkozva a Világgazdaság.

Hivatalos a bejelentés: orosz gyorsétteremlánc, a Dodo jön Magyarországra / Fotó: Dodo / Linkedin

A cikk szerint Magyarország több olyan piaccal is határos, ahol a Dodo Pizza már jelen van és összesen több mint 20 éttermet üzemeltet, többek között Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában. A piac mintegy 9,7 millió lakost és évente körülbelül 15 millió turistát szolgál ki.

Helyi ízek is lesznek a Dodo éttermében

Az étlap a helyi ízléshez fog igazodni, ugyanakkor megőrzi a nemzetközi minőségi és hatékonysági sztenderdeket. Az első budapesti éttermek zászlóshajó egységként szolgálnak majd, bemutatva a Dodo Pizza fő termékkínálatát, beleértve a kézzel készített pizzákat, előételeket és friss alapanyagokból készült desszerteket. A jövőbeli egységek az éttermi fogyasztást erős házhozszállítási és digitális rendelési fókusszal kombinálják.

„Ami a Dodo Pizzában igazán vonzó volt számunkra, az a koncepció ereje. Ez egy elsősorban kiszállításra épülő márka, amely hatékonyan skálázható a termékminőség megőrzése mellett. A technológia, a folyamatok és a helyi alkalmazkodóképesség kifejezetten alkalmassá teszik a modellt a magyar piacra” – mondta Eran Friedman, a Dodo Pizza magyarországi mesterfranchise-partnere - idézi a portál.