Erre érdemes figyelni adózáskor, részleteket árult el a NAV

A januári fizetésben a személyi kedvezmény is érvényesíthető.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 8:09
Forrás: NAV
Idén havi 16 140 forint személyi kedvezmény jár a személyi jövedelemadóból azoknak, akik az igénybevétel időpontjában rendelkeznek a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással – így például laktóz- vagy gluténérzékenyek –, vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal – írta közleményében a NAV.

A személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy – ha az állapot végleges – az általuk készített orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állíthatja ki.

Aki év közben szeretné érvényesíteni a személyi kedvezményt, annak adóelőleg-nyilatkozatot kell tennie ahhoz, hogy a munkáltató, kifizető a kedvezményt a jövedelemből érvényesíteni tudja. A nyilatkozat legegyszerűbben online tehető meg, ami – DÁP- vagy Ügyfélkapu+-os belépést követően – egy kattintással érhető el a NAV honlapján.

Jelentős könnyítés az érintetteknek, hogy a személyi kedvezményt érintő adóelőleg-nyilatkozat folytatólagosan is megtehető a súlyos fogyatékos állapot folyamatos fennállása esetén. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például aki tavaly nyilatkozott és kérte a kedvezmény folytatólagos érvényesítését, annak a munkáltatója folyamatosan, így idén a januári bér számfejtésekor is figyelembe veszi a kedvezményt, vagyis emiatt nem kell újra nyilatkoznia.

Ha az adóév, esetleg több adóév elteltével utólag állapítják meg a kedvezményre való jogosultságot, akkor az igazoláson feltüntetett kezdőnaptól a kedvezmény az 5 éves elévülési időn belül, visszamenőleg érvényesíthető az adóbevallás(ok) önellenőrzésével.

A háziorvosoknak, szakorvosoknak a tavaly kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról február 2-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es űrlap a legegyszerűbben online az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tölthető ki, de a NAV honlapjáról is letölthető, viszont kizárólag elektronikusan nyújtható be.

A személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást, határozatot a magánszemélyeknek nem kell beküldeniük a NAV-hoz, de azt meg kell őrizniük az elévülési idő végéig.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

