Mibe tegyem a pénzem, ez a rosszul feltett kérdés — de mi jó befektetői logika?

A lakossági megtakarítások iránti érdeklődés az utóbbi években páratlanul felfutott: egyre több magyar gondolja úgy, hogy most érdemes befektetni – legyen szó állampapírról, részvényekről vagy más értékpapírokról. Ám a valódi probléma nem feltétlenül az, mit veszünk, hanem hogyan és miért döntünk így – a befektetés hibáinak nagy része ugyanis nem a piacon, hanem a döntési folyamat elején, a célok és prioritások felállítása körül keletkezik – írja elemzői cikkében a Világgazdaság.
A cikk szerint a befektetési láz felfutott, de a logika gyakran hiányzik, ugyanis a tipikus gondolkodás így néz ki:
- „Mibe tegyem a pénzem?”
- „Hol nyissak számlát?”
- „Mi most a legjobb?”
Csakhogy ezek a kérdések gyakran akkor kerülnek elő, amikor még hiányzik az a háttér, ami értelmet adna a válaszoknak. A legdrágább hiba: terméket választunk cél helyett.
A leggyakoribb csapda, hogy sokan előbb választanak befektetést, és csak utána találják ki, mire kellene a pénz, pedig a befektetés nem cél, hanem csak egy eszköz a cél eléréséhez – írja a cikk.
Ha valaki például nyugdíjra akar gyűjteni, teljesen más logikával érdemes gondolkodnia, mint ha két-három éven belül lakást venne, vagy éppen vésztartalékot építene
Mégis sokan ugyanabba a kosárba pakolnak mindent – aztán csodálkoznak, hogy egy piaci hullámzás vagy egy váratlan kiadás az egész rendszert megbillenti. A célok tisztázása nem motivációs gyakorlat, hanem pénzügyi alapművelet: időtávot, kockázatot, likviditást és megtakarítási összeget rendelünk hozzájuk.
A pénzügyi tervezés és a befektetés nem csak a vágyakról szól
A pénzügyi tervezés ott csúszik félre a legtöbbször, amikor a háztartások nem azt számolják ki, mennyit tudnak félretenni, hanem azt, mennyit szeretnének. A kettő között sokszor kellemetlen a különbség – és ezt nem a hozam fogja eltüntetni. A valós mozgásteret jellemzően ezek a tényezők húzzák meg:
- hitelterhek és fix havi költségek,
- megélhetési kiadások (rezsi, élelmiszer, közlekedés),
- élethelyzet (gyerek, albérlet, vállalkozás, költözés),
- jövedelmi bizonytalanság (bónusz, jutalék, projektmunka, leépítési kockázat),
- váratlan kiadások gyakorisága (autó, egészség, lakásfelújítás).
Nem az a kérdés, hogy mennyit hoz egy befektetés, hanem hogy mekkora terhelést bír el a háztartás anélkül, hogy egy rosszabb hónap az egész rendszert felborítaná.
Sokan azért nem terveznek, mert úgy érzik, a pénzügyi terv bonyolult, és „szakembereknek való”. Valójában a tervezés legfontosabb része nem a táblázat, hanem az egyéni döntési sorrend felállítása az alábbi kérdéskörökben: melyik cél sürgős, mi az, amit nem szabad kockáztatni, ol kell likvid pénz, és hol lehet hosszabb távon gondolkodni?
