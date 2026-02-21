Mibe tegyem a pénzem, ez a rosszul feltett kérdés — de mi jó befektetői logika?

A lakossági megtakarítások iránti érdeklődés az utóbbi években páratlanul felfutott: egyre több magyar gondolja úgy, hogy most érdemes befektetni – legyen szó állampapírról, részvényekről vagy más értékpapírokról. Ám a valódi probléma nem feltétlenül az, mit veszünk, hanem hogyan és miért döntünk így – a befektetés hibáinak nagy része ugyanis nem a piacon, hanem a döntési folyamat elején, a célok és prioritások felállítása körül keletkezik – írja elemzői cikkében a Világgazdaság.

Befektetés logikusan, állampapír, deviza, kripto – széles portfólióban gondolkodnak a magyar befektetők (Fotó: MW)

A cikk szerint a befektetési láz felfutott, de a logika gyakran hiányzik, ugyanis a tipikus gondolkodás így néz ki:

„Mibe tegyem a pénzem?”

„Hol nyissak számlát?”

„Mi most a legjobb?”

Csakhogy ezek a kérdések gyakran akkor kerülnek elő, amikor még hiányzik az a háttér, ami értelmet adna a válaszoknak. A legdrágább hiba: terméket választunk cél helyett.

A leggyakoribb csapda, hogy sokan előbb választanak befektetést, és csak utána találják ki, mire kellene a pénz, pedig a befektetés nem cél, hanem csak egy eszköz a cél eléréséhez – írja a cikk.

Ha valaki például nyugdíjra akar gyűjteni, teljesen más logikával érdemes gondolkodnia, mint ha két-három éven belül lakást venne, vagy éppen vésztartalékot építene

Mégis sokan ugyanabba a kosárba pakolnak mindent – aztán csodálkoznak, hogy egy piaci hullámzás vagy egy váratlan kiadás az egész rendszert megbillenti. A célok tisztázása nem motivációs gyakorlat, hanem pénzügyi alapművelet: időtávot, kockázatot, likviditást és megtakarítási összeget rendelünk hozzájuk.

A pénzügyi tervezés és a befektetés nem csak a vágyakról szól

A pénzügyi tervezés ott csúszik félre a legtöbbször, amikor a háztartások nem azt számolják ki, mennyit tudnak félretenni, hanem azt, mennyit szeretnének. A kettő között sokszor kellemetlen a különbség – és ezt nem a hozam fogja eltüntetni. A valós mozgásteret jellemzően ezek a tényezők húzzák meg:

hitelterhek és fix havi költségek,

megélhetési kiadások (rezsi, élelmiszer, közlekedés),

élethelyzet (gyerek, albérlet, vállalkozás, költözés),

jövedelmi bizonytalanság (bónusz, jutalék, projektmunka, leépítési kockázat),

váratlan kiadások gyakorisága (autó, egészség, lakásfelújítás).



Nem az a kérdés, hogy mennyit hoz egy befektetés, hanem hogy mekkora terhelést bír el a háztartás anélkül, hogy egy rosszabb hónap az egész rendszert felborítaná.

Sokan azért nem terveznek, mert úgy érzik, a pénzügyi terv bonyolult, és „szakembereknek való”. Valójában a tervezés legfontosabb része nem a táblázat, hanem az egyéni döntési sorrend felállítása az alábbi kérdéskörökben: melyik cél sürgős, mi az, amit nem szabad kockáztatni, ol kell likvid pénz, és hol lehet hosszabb távon gondolkodni?

