Jelentősen megugrott a háztartások vagyona – ennyi pénzt fektettek be tavaly a magyarok

Elképesztő méretű vagyont halmozott fel tavaly a lakosság megtakarítani képes része, amely a hazai eszközök felértékelődéséből is hatalmasat profitálhatott a bőkezű hozamokon keresztül. A magyar háztartások egy év alatt csaknem 3000 milliárd forinttal gyarapították hazai befektetési eszközökben tartott vagyonukat, így az 2025 végén soha nem látott, 30 800 milliárd forint közelébe ért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint – számol be a Világgazdaság.

A cikk kiemeli: a kisbefektetők erősen zárták az évet, decemberben több mint 700 milliárd forinttal – 2,3 százalékkal – bővült értékpapírszámláik összesített egyenlege. Ezen belül

a magyar állampapír-állományuk 201 milliárd forinttal,

forinttal, befektetési alapjaik 422 milliárd forinttal,

forinttal, a pesti tőzsdén jegyzett részvényeik értéke pedig 83 milliárd forinttal haladta meg a november végi szintet.

A lakosság régen látott befektetési kedvvel búcsúztatta az előző évet, 533 milliárd forintnyi megtakarítást lekötve hazai eszközökben.

Ennél többet csak 2023 júniusában, a befektetési alapokra vonatkozó adószabályok hatályba lépése előtt invesztáltak a háztartások. A piaci hozamok is támogatták a vagyonépítést, a meglévő magyar befektetések 172 milliárd forinttal értékelődtek fel 2025 utolsó hónapjában.

A vagyon szépen gyarapodik

A tavalyi év egésze is tükrözi az év végi lendületet – írják.

A lakosság magyar állampapírból, befektetési alapokból, hazai részvényekből és egyéb kötvényekből álló portfóliója 10,7 százalékkal új történelmi csúcsra, 30 778,5 milliárd forintra hízott 2025-ben. Ez 2966,8 milliárd forintos növekedés.

Ehhez az év során lekötött megtakarítások 1763,6 milliárd forinttal járultak hozzá, a magyar eszközhozamok pedig 1202,2 milliárd forinttal gyarapították. De arra is felhívja a figyelmet a Világgazdaság, hogy a sokak számára kézenfekvő befektetésnek számító állampapírok varázsereje a korábbi időszakhoz képest szerényebb kamatkínálat miatt megtörni látszik. Tavaly decemberben ugyanis 2 százalékkal az előző év végi szint alá süllyedt a lakossági kézben lévő állomány, az év során 310 milliárd forint szivárgott el ezekből az eszközökből. A háztartások 13 641 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar államadósság finanszírozásához.