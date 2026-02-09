vagyonháztartásokbefektetés

Jelentősen megugrott a háztartások vagyona – ennyi pénzt fektettek be tavaly a magyarok

Történelmi rekordot döntött a magyar háztartások hazai értékpapírvagyona, ugyanis 2025 végére átlépte a 30 700 milliárd forintot. A lakosság vagyona közel 3000 milliárd forinttal gyarapodott a múlt évben, a befektetők hatalmasat nyertek a pesti tőzsde szárnyalásával, ám új eszközöket is kerestek az állampapírok mellett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 17:33
Megugrott a magyar lakosság befektetett vagyona. Fotó: Shutterstock
Elképesztő méretű vagyont halmozott  fel tavaly a lakosság megtakarítani képes része, amely a hazai eszközök felértékelődéséből is hatalmasat profitálhatott a bőkezű hozamokon keresztül. A magyar háztartások egy év alatt csaknem 3000 milliárd forinttal gyarapították hazai befektetési eszközökben tartott vagyonukat, így az 2025 végén soha nem látott, 30 800 milliárd forint közelébe ért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint – számol be a Világgazdaság. 

vagyon
A vagyon gyarapodik, a kisbefektetők jól zárták a múlt évet/Fotó: Shutterstock

A cikk kiemeli: a kisbefektetők erősen zárták az évet, decemberben több mint 700 milliárd forinttal – 2,3 százalékkal – bővült értékpapírszámláik összesített egyenlege. Ezen belül 

  • a magyar állampapír-állományuk 201 milliárd forinttal, 
  • befektetési alapjaik 422 milliárd forinttal, 
  • a pesti tőzsdén jegyzett részvényeik értéke pedig 83 milliárd forinttal haladta meg a november végi szintet.

A lakosság régen látott befektetési kedvvel búcsúztatta az előző évet, 533 milliárd forintnyi megtakarítást lekötve hazai eszközökben. 

Ennél többet csak 2023 júniusában, a befektetési alapokra vonatkozó adószabályok hatályba lépése előtt invesztáltak a háztartások. A piaci hozamok is támogatták a vagyonépítést, a meglévő magyar befektetések 172 milliárd forinttal értékelődtek fel 2025 utolsó hónapjában.

 

A vagyon szépen gyarapodik

A tavalyi év egésze is tükrözi az év végi lendületet – írják. 

A lakosság magyar állampapírból, befektetési alapokból, hazai részvényekből és egyéb kötvényekből álló portfóliója 10,7 százalékkal új történelmi csúcsra, 30 778,5 milliárd forintra hízott 2025-ben. Ez 2966,8 milliárd forintos növekedés.

Ehhez az év során lekötött megtakarítások 1763,6 milliárd forinttal járultak hozzá, a magyar eszközhozamok pedig 1202,2 milliárd forinttal gyarapították. De arra is felhívja a figyelmet a Világgazdaság, hogy a sokak számára kézenfekvő befektetésnek számító állampapírok varázsereje a korábbi időszakhoz képest szerényebb kamatkínálat miatt megtörni látszik. Tavaly decemberben ugyanis 2 százalékkal az előző év végi szint alá süllyedt a lakossági kézben lévő állomány, az év során 310 milliárd forint szivárgott el ezekből az eszközökből. A háztartások 13 641 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar államadósság finanszírozásához.

A befektetési alapok nyertek

A lakossági ügyfelek alapkezelőknél fialtatott vagyona bő 2270 milliárd forinttal ugrott meg, az év végére így már majdnem akkora pénzügyi vagyont tartottak itt a magyarok, mint állampapírban. Vonzerejüket mutatja, hogy a háztartások 2025-ben tízszer annyi megtakarított pénzt kötöttek le befektetési jegyekben, mint magyar állampapírban. Ez 1783 milliárd forintos tételt jelent, amit a piaci hozamok és az alapkezelők tevékenysége 488 milliárd forintos nyereséggel egészített ki – írja a portál, hozzátéve: a tőzsdei befektetéssel hagyományosan óvatosan bánnak a magyar befektetők. 

