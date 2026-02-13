útépítészalaegerszegi vasútépítésállami beruházás

Ez jelenleg a legnagyobb állami tervezési projekt Magyarországon

A 74-es főút egy szakaszát kétszer kétsávosra bővítik, az engedélyezési és kivitelezési terveinek készítésére a közbeszerzést hamarosan kiírják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 8:31
Útépítés Fotó: Magyar Épitők
A 74-es főút Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti szakaszának kétszer kétsávosra történő bővítése jelenleg Magyarországon a legnagyobb értékű állami tervezési projekt – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közigazgatási államtitkára csütörtökön Zalaegerszegen a távirati iroda beszámolója szerint.

Juhász Tünde a város közgyűlésének ülésén számolt be a Zalaegerszeget érintő legjelentősebb állami építési beruházásokról, köztük az 74-es főút fejlesztéséről, amelynek engedélyezési és kivitelezési terveinek készítésére a közbeszerzést hamarosan kiírják. 

A tervezési feladatokra csaknem hatmilliárd forintot szánnak – ami jelenleg a legnagyobb összeg az állami tervezési projektek között –, míg a kivitelezés költségét 250 milliárd forintra becsülik.

Ezzel párhuzamosan zajlik a 76-os főút sávszélesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése is, amit mintegy százmilliárd forint kivitelezési összeggel terveznek. 

A 74-es és a 76-os főút zalaegerszegi csomópontjában egy turbó körforgalmat is építenek, a bő egymilliárd forintos beruházás tervezési szerződését hamarosan aláírják – közölte az államtitkár. Elmondta: Körmend és Zalaegerszeg között tervezik az M76-os gyorsforgalmi út megépítését, amelynek kivitelezését koncessziós formában kívánják megvalósítani. A koncessziós közbeszerzés lebonyolítása már zajlik – tette hozzá Juhász Tünde.

Nyul Zoltán, az ÉKM magasépítésért felelős helyettes államtitkára a további állami beruházások ismertetése sorában elsőként az új zalaegerszegi mentőállomást említette, amelynek kivitelezése két ütemben zajlik majd.  A kétéves időtartamra tervezett munkák befejezésekor egy korszerű, energetikai szempontból is gazdaságosan üzemeltethető épületet vehetnek birtokba a mentők – ismertette a helyettes államtitkár.

Jelezte, hogy a feltételes tárgyalásos kivitelezési közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje március 6. Miután éles verseny van jelenleg az építőiparban, ezért azt remélik, hogy a két és fél milliárd forintra becsült kivitelezési összeg ennél kevesebb is lehet.

Nyul Zoltán más beruházásokra kitérve elmondta, hogy a zalaegerszegi autóbusz-pályaudvar engedélyes és kiviteli tervei elkészültek már, a vasútállomás épületének rekonstrukcióját szolgáló kiviteli tervek pedig már készülnek.

Folytatódhat a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház energetikai korszerűsítése – ami a korábbi kivitelező csődje miatt maradt félben –, a jövő héten jelenik meg ennek a közbeszerzési pályázata. 

Országos program keretében zajlik Zalaegerszegen is a szakképző centrum új tanműhelyének építése, a TOP Plusz program részeként pedig új üzemcsarnok és az északi ipari park bővítését szolgáló közműfejlesztés. A helyettes államtitkár elmondta még: hónapokon belül elindulhat a zalaszentiváni vasúti deltavágány építése és ehhez kapcsolódóan a konténerterminál kivitelezése, erről már megszületett a kormányzati döntés. 

A Budapest és Zalaegerszeg közötti vasúti összeköttetés pedig májustól javulhat azzal, hogy az Ajka és Veszprém közötti szakasz újjáépítése addigra elkészül.

 

