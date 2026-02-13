Ez jelenleg a legnagyobb állami tervezési projekt Magyarországon

A 74-es főút Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti szakaszának kétszer kétsávosra történő bővítése jelenleg Magyarországon a legnagyobb értékű állami tervezési projekt – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közigazgatási államtitkára csütörtökön Zalaegerszegen a távirati iroda beszámolója szerint.

Juhász Tünde a város közgyűlésének ülésén számolt be a Zalaegerszeget érintő legjelentősebb állami építési beruházásokról, köztük az 74-es főút fejlesztéséről, amelynek engedélyezési és kivitelezési terveinek készítésére a közbeszerzést hamarosan kiírják.

A tervezési feladatokra csaknem hatmilliárd forintot szánnak – ami jelenleg a legnagyobb összeg az állami tervezési projektek között –, míg a kivitelezés költségét 250 milliárd forintra becsülik.

Ezzel párhuzamosan zajlik a 76-os főút sávszélesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése is, amit mintegy százmilliárd forint kivitelezési összeggel terveznek.

A 74-es és a 76-os főút zalaegerszegi csomópontjában egy turbó körforgalmat is építenek, a bő egymilliárd forintos beruházás tervezési szerződését hamarosan aláírják – közölte az államtitkár. Elmondta: Körmend és Zalaegerszeg között tervezik az M76-os gyorsforgalmi út megépítését, amelynek kivitelezését koncessziós formában kívánják megvalósítani. A koncessziós közbeszerzés lebonyolítása már zajlik – tette hozzá Juhász Tünde.

Nyul Zoltán, az ÉKM magasépítésért felelős helyettes államtitkára a további állami beruházások ismertetése sorában elsőként az új zalaegerszegi mentőállomást említette, amelynek kivitelezése két ütemben zajlik majd. A kétéves időtartamra tervezett munkák befejezésekor egy korszerű, energetikai szempontból is gazdaságosan üzemeltethető épületet vehetnek birtokba a mentők – ismertette a helyettes államtitkár.

Jelezte, hogy a feltételes tárgyalásos kivitelezési közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje március 6. Miután éles verseny van jelenleg az építőiparban, ezért azt remélik, hogy a két és fél milliárd forintra becsült kivitelezési összeg ennél kevesebb is lehet.

Nyul Zoltán más beruházásokra kitérve elmondta, hogy a zalaegerszegi autóbusz-pályaudvar engedélyes és kiviteli tervei elkészültek már, a vasútállomás épületének rekonstrukcióját szolgáló kiviteli tervek pedig már készülnek.

Folytatódhat a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház energetikai korszerűsítése – ami a korábbi kivitelező csődje miatt maradt félben –, a jövő héten jelenik meg ennek a közbeszerzési pályázata.