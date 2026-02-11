Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

gépjárműadóadómentességadónemzeti adó- és vámhivatalNAV

Fontos tennivalóra figyelmeztet a NAV a gépjárműadó-mentességgel kapcsolatban

Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre. Fontos tudni azonban, hogy ez nem automatikus, az érintetteknek jelezni kell az adóhivatalnak a jogosultságukat a mentességre .

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 8:25
Fotó: Karnok Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyes szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjárműadót, elég, ha a mentességüket időben jelzik a NAV-nak, egyszerűen online nyilatkozva. Érdemes mielőbb lépni, még a gépjárműadó-határozatok előtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) segít az érintetteknek: a jogosultakat már tavaly decemberben értesítette. A tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentességre és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni.

Az autópályák fejlesztése folyamatosan zajlik.
 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jogosultakat már tavaly decemberben értesítette. Fotó: Csapó Balázs

Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre. Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben. 

Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben 

– derül ki a NAV közleményéből.

Szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.

Az adómentességet, ha jár az adott évben, akkor be kell jelenteni a NAV-hoz a GJADO jelű űrlapon, amely a legkényelmesebben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban érhető el. A kitöltéshez és beküldéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítás szükséges.

Az az érintett szervezet, amelyik nem jelenti be időben a mentességet, annak a gépjárműadót április 15-ig meg kell fizetnie. És bár a bejelentés később is pótolható, érdemes minél előbb nyilatkozni, mert ezzel elkerülhető az utólagos ügyintézés.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.