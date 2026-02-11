Fontos tennivalóra figyelmeztet a NAV a gépjárműadó-mentességgel kapcsolatban

Egyes szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjárműadót, elég, ha a mentességüket időben jelzik a NAV-nak, egyszerűen online nyilatkozva. Érdemes mielőbb lépni, még a gépjárműadó-határozatok előtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) segít az érintetteknek: a jogosultakat már tavaly decemberben értesítette. A tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentességre és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jogosultakat már tavaly decemberben értesítette. Fotó: Csapó Balázs

Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre. Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben.

Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben

– derül ki a NAV közleményéből.

Szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.

Az adómentességet, ha jár az adott évben, akkor be kell jelenteni a NAV-hoz a GJADO jelű űrlapon, amely a legkényelmesebben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban érhető el. A kitöltéshez és beküldéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítás szükséges.

Az az érintett szervezet, amelyik nem jelenti be időben a mentességet, annak a gépjárműadót április 15-ig meg kell fizetnie. És bár a bejelentés később is pótolható, érdemes minél előbb nyilatkozni, mert ezzel elkerülhető az utólagos ügyintézés.