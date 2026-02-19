Földbe állt a használtautó-piac – de mi van a háttérben?

Januárban a DataHouse előzetes adatai szerint alig több mint 69 300 használt személygépkocsi adásvétele zajlott Magyarországon, ami 12 százalékkal marad el a tavaly januári 78 800-as szinttől – közölte a Jóautok.hu szakportál.

A használtautó piacra hatással volt a kemény tél (Fotó: MW)

A használtautó-piac havi forgalma az elmúlt két év során szinte folyamatosan a 70-80 ezres sávon belül, jobbára annak felső felében mozgott, sőt, tavaly márciusban – története során első alkalommal – még a nyolcvanezres szintet is túllépte. Még az ünnepi időszak miatt rendszeresen gyengébb forgalommal bíró decemberben is csaknem hetvenezer személyautó cserélt gazdát, ám ezt januárban nem követte visszapattanás, sőt az elmúlt hónapban tovább esett a piaci aktivitás.

Mi a visszaesés oka a használtautó-piacon?

„A januári visszaesés azonban vélhetően nem egy negatív trendforduló kezdetét jelzi: a szokatlanul hideg és havas időszak másfél-két héten keresztül akadályt jelentett az autókereskedelemben is: a vevők sok esetben elhalasztották az autók megtekintését és felmérését, és a kereskedőknek is okozott kisebb-nagyobb fennakadásokat a járművek mozgatásában és bemutatásában a kedvezőtlen időjárás – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Egyelőre nem látható a piacon olyan tényező, ami hosszabb távú visszaesésre engedne következtetni.

Sőt, amennyiben februártól a háztartások széles körét elérik a kormányzati intézkedések nyomán járó plusz források (fegyverpénz, kétgyermekes anyák szja-mentessége), ez érezhető pozitív hatással lehet az autóvásárlási kedvre is.

A piac várható visszaerősödésére utal az a tény is, hogy az online keresések aktivitása – amit nem befolyásolt az időjárás – felpörgött ebben az időszakban. A JóAutók.hu oldalon januárban 29 százalékkal többen kerestek autót, mint decemberben, ami egy várható tavaszi felfutásnak lehet határozott előjele.

A magyarországi használtautó-piacon januárban gazdát cserélő személyautók 47 százaléka az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei:

az Opel Astra (a teljes forgalom 4,4 százalékát adja ez a modell),

a Ford Focus (2,7 százalék),

a Volkswagen Golf (2,6 százalék),

a Skoda Octavia (2,4 százalék)

és a Toyota Corolla (1,6 százalék).

A kisautók listáját magasan

a Suzuki Swift (3,2 százalék) vezeti,

amelyet az Opel Corsa (1,8 százalék) követ.

A leggyakoribb tíz modell között a felsőközép-kategória a Volkswagen Passattal (2,8 százalék), a BMW 3-as szériával (2 százalék), valamint az idén szintén az első tíz modell közé még éppen beférő Audi A4-gyel (1,6 százalék) képviselteti magát.