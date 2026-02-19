Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

autópiachasználtautópiacautóvásárlás

Földbe állt a használtautó-piac – de mi van a háttérben?

Szokatlan visszaeséssel indult 2026 a magyar használtautó-piacon: januárban több mint egytizedével kevesebb személyautó cserélt gazdát, mint egy évvel korábban. Bár a forgalom hetvenezer alatt maradt, a piaci szereplők szerint az átmeneti gyengélkedés mögött elsősorban az időjárás áll, miközben az online keresések élénkülése már a tavaszi élénkülés előjele lehet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 8:24
Januárban gyenge volt a használtautók eladása. Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januárban a DataHouse előzetes adatai szerint alig több mint 69 300 használt személygépkocsi adásvétele zajlott Magyarországon, ami 12 százalékkal marad el a tavaly januári 78 800-as szinttől – közölte a Jóautok.hu szakportál. 

használtautó
A használtautó piacra hatással volt  a kemény tél (Fotó: MW)

A használtautó-piac havi forgalma az elmúlt két év során szinte folyamatosan a 70-80 ezres sávon belül, jobbára annak felső felében mozgott, sőt, tavaly márciusban – története során első alkalommal – még a nyolcvanezres szintet is túllépte. Még az ünnepi időszak miatt rendszeresen gyengébb forgalommal bíró decemberben is csaknem hetvenezer személyautó cserélt gazdát, ám ezt januárban nem követte visszapattanás, sőt az elmúlt hónapban tovább esett a piaci aktivitás.

Mi a visszaesés oka a használtautó-piacon? 

„A januári visszaesés azonban vélhetően nem egy negatív trendforduló kezdetét jelzi: a szokatlanul hideg és havas időszak másfél-két héten keresztül akadályt jelentett az autókereskedelemben is: a vevők sok esetben elhalasztották az autók megtekintését és felmérését, és a kereskedőknek is okozott kisebb-nagyobb fennakadásokat a járművek mozgatásában és bemutatásában a kedvezőtlen időjárás – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Egyelőre nem látható a piacon olyan tényező, ami hosszabb távú visszaesésre engedne következtetni.

Sőt, amennyiben februártól a háztartások széles körét elérik a kormányzati intézkedések nyomán járó plusz források (fegyverpénz, kétgyermekes anyák szja-mentessége), ez érezhető pozitív hatással lehet az autóvásárlási kedvre is.

A piac várható visszaerősödésére utal az a tény is, hogy az online keresések aktivitása – amit nem befolyásolt az időjárás – felpörgött ebben az időszakban. A JóAutók.hu oldalon januárban 29 százalékkal többen kerestek autót, mint decemberben, ami egy várható tavaszi felfutásnak lehet határozott előjele.
A magyarországi használtautó-piacon januárban gazdát cserélő személyautók 47 százaléka az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei:

  • az Opel Astra (a teljes forgalom 4,4 százalékát adja ez a modell), 
  • a Ford Focus (2,7 százalék), 
  • a Volkswagen Golf (2,6 százalék), 
  • a Skoda Octavia (2,4 százalék) 
  • és a Toyota Corolla (1,6 százalék). 

A kisautók listáját magasan 

  • a Suzuki Swift (3,2 százalék) vezeti, 
  • amelyet az Opel Corsa (1,8 százalék) követ. 

A leggyakoribb tíz modell között a felsőközép-kategória a Volkswagen Passattal (2,8 százalék), a BMW 3-as szériával (2 százalék), valamint az idén szintén az első tíz modell közé még éppen beférő Audi A4-gyel (1,6 százalék) képviselteti magát.

Nem csupán a belföldi használtautó-piac gyengélkedett januárban: az elmúlt hónapban vásárolt 8287 új személyautó mennyisége 9,2 százalékkal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 9126-os értéknél, az importált használt autók száma pedig ugyanebben az időszakban 10 036 darab volt, ami 3,9 százalékkal marad el az egy évvel korábban mért 10 447-es értéktől.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.