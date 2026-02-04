Elképesztő fordulat: öt éve nem történt ilyen az inflációval, rég látott lépésre készül a jegybank

Február 12-én közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a januári inflációs adatokat, de már most kezd kirajzolódni, hogy az év elején milyen alapfolyamatok mozgatták a fogyasztói árszínvonal alakulását. A forint az elmúlt hónapokban számottevően erősödött az euróval szemben, miközben a globális élelmiszerárak is lefelé indultak.

Varga Mihály a decemberi sajtótájékoztatóján elmondta, szerinte nem okozna drasztikus inflációnövekedést az árrésstopok kivezetése. Forrás: Facebook/Varga Mihály

Mindezek következtében fokozatosan gyengül az importált infláció hatása, ami érezhetően mérsékli az árnyomást a gazdaságban. Tavaly decemberben 3,3 százalék volt a fogyasztói árindex, igaz, ez főként a bázishatások és az árrésstopok eredménye, mintsem fundamentális tényezőké. Mindenesetre az infláció Magyarországon várhatóan egyre szebb képet mutathat a következő hónapokban.

Az év eleji árvárakozások döntően meghatározzák az adott évi inflációs folyamatokat, amit a Magyar Nemzeti Bank részéről is kiemelt figyelem övez. Nagyon sok vállalat ilyenkor dönt az áremelésekről, mivel a béremelések, a beszállítói árak és az üzleti tervek többsége januárban frissül. Ha a cégek azt várják, hogy magas lesz az infláció, akkor előre árat emelnek, még akkor is, ha a tényleges költségek csak később jelennének meg.

Virovácz Péter a Világgazdaságnak nyilatkozva ugyanakkor arra hívta fel figyelmet: a decemberi infláció gyanúsan magas volt, olyan áremelések történhettek, amelyek kifejezetten szokatlanok az év végén. Ezt legfőképpen a szolgáltatószektorban lehetett tapasztalni, ahol utoljára 2022-ben történt hasonlóan magas havi átárazás. Az elemző azonban elképzelhetőnek tartja, hogy valójában a vállalatok jelentős része januárról előrehozta az áremelését decemberre. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ott vannak az árrésstopok is, amelyek még mindig mintegy másfél százalékponttal csökkentik az inflációt.

– Ha mindezeket beveszem egy kalap alá, ebből egyértelműnek tűnik, hogy historikus átárazási számot kellene látnunk januárban és februárban. Nem egy fél- vagy egyszázalékost, hanem a nullához közelítőt – mondta az elemző. Tavaly ez például januárban másfél százalék volt, előtte 0,7 százalék. Ő egyelőre 0,4 százalékos átárazással számol, amivel szerinte könnyen lehet, hogy két százalék közelében lesz az inflációs ráta januárban.

Nem akarok nagyot mondani, de nagy magabiztossággal mondhatom, 2-2,5 százalék közé fog becsúszni januárban, és innen megyünk lejjebb. Februárban a magas bázis hatására simán lehet 1,5-2 százalékos a ráta

– fogalmazott Virovácz Péter.

Ha valóban így lesz, az többéves mélypont lehet a hazai inflációban: utoljára 2021 januárjában mérte a KSH a háromszázalékos jegybanki cél alatt a fogyasztói árindexet. Igaz, akkor még a Covid és az erőtlen konjunktúra határozta meg az inflációs folyamatokat.

Virovácz szerint ugyanakkor ez egy átmeneti állapot lesz. Márciustól várhatóan elindul felfelé a pénzromlás üteme, a kérdés csak az, hogy ez milyen tempóban fog megtörténni. Ez leginkább az árrésstopok függvénye, amelyek február 28-ig vannak érvényben: ha a kormány meghosszabbítja őket, akkor az elemző szerint gyanítható, hogy három százalék alatt marad az év első felében a pénzromlás üteme.

Az MNB szerint nem okozna árrobbanást az árrésstopok eltörlése

Az inflációs alapfolyamatok mellett ki kell emelni az árrésstopok hatását, amik mesterségesen mérséklik a drágulást, tehát kivezetésük inflációs kockázatot takar. A rend kedvéért érdemes felidézni:

március 17-től a kormány harminc alapvető élelmiszer árrését korlátozta tíz százalékban,

áprilisban a banki és a telekommunikációs vállalatok azt vállalták, hogy eltekintenek az inflációkövető díjemeléstől 2026. június 30-ig,

május 19-től kiterjesztette a drogériákra, szintén harminc termékre, amelyek esetében 15 százalékos árrést határozott meg,

decemberben pedig amellett, hogy meghosszabbította, további 15 termékkel kiegészítette az élelmiszerárrés-stopot.

Ezek együttes hatása mintegy másfél százalékpont, tehát hiába csökkent éves mélypontjára, 3,3 százalékra decemberben az infláció, nélkülük még mindig bőven a jegybanki céltartomány fölött, öt százalék körül lenne.