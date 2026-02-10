Kiszámolták, kevesebbe kerül a nagybevásárlás

Egy átlagos nagybevásárlást modellező fogyasztói kosár ára 2026 januárjában éves alapon több mint három százalékkal csökkent. Évek óta vizsgálják, hogy mennyit kell kifizetni egy fontos alapélelmiszereket tartalmazó bevásárlásért. A kosárba mindig azonos összetételű és mennyiségű alapélelmiszer került. Kiderült, rég nem kellett ilyen keveset költeni egy nagybevásárlásra, azaz az élelmiszerár-csökkenés már kimutatható tendencia – írta a G7 portál.

A G7 portál jelezte: nem hivatalos és nem reprezentatív, de hat éve ugyanazzal a módszerrel gyűjtött adatokra épülő fogyasztói kosarának értéke jelentősen csökkent. A legfontosabb alapélelmiszerek közül többnek is mérséklődött az ára, ami egyértelműen jelzi, hogy az infláció letörése után tartós árcsökkenési folyamat indult el a boltokban.

Azt írják, egy éve a 42 alapvető élelmiszerből álló nagybevásárlás 2025-ben 25 524 forintba került, 2026-ban azonban már csak 24 714 forintot kellett érte fizetnünk.

Kiemelték, az eddigi csúcsot 2023-ban mérték, akkor 28 058 forintba kerültek ugyanezek az élelmiszerek ugyanebben a mennyiségben. A kosárértéket eddig minden évben négy nagy lánc, az Aldi, a Lidl, a Penny és a Tesco árainak átlagában határozták meg.

Azt is megállapították, hogy az elmúlt 12 hónapban az általuk figyelt 42 termékből 25-nek csökkent az ára, 17-nek pedig emelkedett. A legnagyobb árcsökkenést (–45 százalék) a vajnál figyelték meg, a legnagyobb drágulást pedig a fehérrépa (+41 százalék) produkálta.