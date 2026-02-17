Sorba állnak ezért a pénzért - hatezer ember már nyert

Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

Több mint tízezer igénylésnél tart az Energetikai Otthonfelújítási Program. A programban a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéből. Akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható. A fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni. Mostanáig több mint 10 ezer igénylés érkezett be 62 milliárd forintra - közölte a minisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 9:02
Fotó: Hegedus Marta
Ahogy a minisztérium jelezte, a pályázat könnyítése az, hogy mindössze néhány százezer forint önerővel is be lehet adni az igénylést. Kiemelték: mostanáig több mint 10 ezer igénylés érkezett be 62 milliárd forintra, több mint hatezer nyertesnek ki is fizettek 28,4 milliárd forintot - írja a Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. 

korszerűsítés
A feltétel: legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni a korszerűsítés során/Fotó: Nemeth András Peter

A támogatott fejlesztésekkel – a többi között külső szigeteléssel, nyílászárócserével, a fűtési rendszer korszerűsítésével - legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni. A beruházások jelentősen csökkentik tehát a háztartások energiafelhasználását. A nyertesek így könnyebben tarthatják fogyasztásukat a sávhatár alatt, még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből. 
A lehetőség ősz óta még kedvezőbb feltételekkel érhető el: 

  • a korábbi 6 helyett akár 10 millió forint igényelhető. 
  • A kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt alacsonyabbak a törlesztőrészletek. 
  • Nem szükséges biztosíték, nincs jelzálog és kezelési költség sem.
     

Az energetikai otthonfelújítási program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből közel 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat.

 Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban. Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát.

