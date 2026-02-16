Rossz hír a vállalkozóknak: drágább lesz a bankolás

A kilenc hazai nagybank közül már öt szolgáltató tett közzé éves inflációs díjemelést a BiztosDöntés.hu adatai szerint. Az OTP Bank viszont azt közölte, hogy a mikrovállalkozói díjaknak és költségeknek a 2025. évre vonatkozó inflációs ráta mértékével történő automatikus módosításától 2026. február 15-től eltekint, azonban fenntartja a jogot, hogy ezt a nem érvényesített automatikus díj- és költségváltozást későbbi időpontban mégis alkalmazza.

Az inflációs díjemelést az alábbi bankok már bejelentették:

CIB Bank – 2026. április 1-jétől

K&H Bank – 2026. április 1-jétől

MBH Bank – 2026. április 1-jétől

Raiffeisen Bank – 2026. április 1-jétől

UniCredit Bank – 2026. március 1-jétől

A kisebb bankok közül az Oberbank jelentett még be általános inflációs díjemelést 2026. április 7-től.

Nem tett még közzé ugyanakkor hirdetményt a vállalkozói számlavezetési díjaival kapcsolatban az Erste, a Gránit Bank, a KDB Bank és a MagNet Bank. A kizárólag vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó BinX már a tavalyi évben közzétette az idei díjait, így az első magyar neobanktól idén már nem várható további díjemelés.

A díjemelést alkalmazó szereplőknél többnyire a 2025-ös infláció mértékével, 4,4 százalékkal emelkednek a vállalkozói számlavezetés díjai 2026 tavaszán, ám ez alól akadnak kivételek

– hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az UniCredit Banknál 4,4 százalékkal emelkednek a vállalkozói számlavezetés költségei: utóbbiak a bankszámlák és bankkártyák havi és éves díját, illetve az átutalás díjait jelentik, nem változik viszont a FixPont számlacsomag 199 forintos havidíja.

Olyan eset is előfordul, ahol a díjak az inflációnál kisebb mértékben, 4,4 helyett 4 százalékkal drágulnak. Ilyen például a K&H forintpénzforgalmi számlájának és Extra nevű számlacsomagjainak havidíja, illetve sok, százalékos átutalási vagy készpénzfelvételi díj, ahol csak a legkisebb, egytized százalékos díjemelésre volt mód, ez viszont csak 4 százalékos vagy az alatti változást idézett elő.