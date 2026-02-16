Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

Rossz hír a vállalkozóknak: drágább lesz a bankolás

Egymás után jelentik be a bankok az inflációs díjemeléseket a vállalkozói számlacsomagoknál. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint az UniCredit Bankkal már ötre emelkedett azoknak a szolgáltatóknak a száma, amelyeknél hamarosan a tavalyi inflációval drágábban bankolhatnak a vállalkozások. Az OTP Bank ugyanakkor egyelőre eltekint a mikrovállalkozói számlák díjemelésétől. A lakosság egyelőre mentesül a díjemelésektől, bár az alapszámla havidíjmentessége megszűnik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 9:41
A kilenc hazai nagybank közül már öt szolgáltató tett közzé éves inflációs díjemelést a BiztosDöntés.hu adatai szerint. Az OTP Bank viszont azt közölte, hogy a mikrovállalkozói díjaknak és költségeknek a 2025. évre vonatkozó inflációs ráta mértékével történő automatikus módosításától 2026. február 15-től eltekint, azonban fenntartja a jogot, hogy ezt a nem érvényesített automatikus díj- és költségváltozást későbbi időpontban mégis alkalmazza.

Az inflációs díjemelést az alábbi bankok már bejelentették:

  • CIB Bank – 2026. április 1-jétől
  • K&H Bank – 2026. április 1-jétől
  • MBH Bank – 2026. április 1-jétől
  • Raiffeisen Bank – 2026. április 1-jétől
  • UniCredit Bank – 2026. március 1-jétől

A kisebb bankok közül az Oberbank jelentett még be általános inflációs díjemelést 2026. április 7-től. 

Nem tett még közzé ugyanakkor hirdetményt a vállalkozói számlavezetési díjaival kapcsolatban az Erste, a Gránit Bank, a KDB Bank és a MagNet Bank. A kizárólag vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó BinX már a tavalyi évben közzétette az idei díjait, így az első magyar neobanktól idén már nem várható további díjemelés.

A díjemelést alkalmazó szereplőknél többnyire a 2025-ös infláció mértékével, 4,4 százalékkal emelkednek a vállalkozói számlavezetés díjai 2026 tavaszán, ám ez alól akadnak kivételek

– hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az UniCredit Banknál 4,4 százalékkal emelkednek a vállalkozói számlavezetés költségei: utóbbiak a bankszámlák és bankkártyák havi és éves díját, illetve az átutalás díjait jelentik, nem változik viszont a FixPont számlacsomag 199 forintos havidíja. 

Olyan eset is előfordul, ahol a díjak az inflációnál kisebb mértékben, 4,4 helyett 4 százalékkal drágulnak. Ilyen például a K&H forintpénzforgalmi számlájának és Extra nevű számlacsomagjainak havidíja, illetve sok, százalékos átutalási vagy készpénzfelvételi díj, ahol csak a legkisebb, egytized százalékos díjemelésre volt mód, ez viszont csak 4 százalékos vagy az alatti változást idézett elő.

Az átutalásoknál, készpénzfelvételeknél a banki díjakhoz még pénzügyi tranzakciós illeték is társul (a nem készpénzes műveletekhez 0,45 százalék, maximum 20 000 forint tranzakciónként, míg a készpénzes műveletekhez 0,9 százalék, felső határ nélkül). Ezek az illetékek most nem változtak, így a fizetendő teljes banki díj az átutalásoknál és a készpénzfelvételeknél nem emelkedik a teljes infláció mértékével, a különféle havidíjak és a bankkártya éves díjai viszont igen.

Gergely Péter szerint bizonyos banki díjak emelésének bejelentése eddig nem történt még meg, így ezek növekedésével csak később szembesülhetnek a vállalkozók. A szakértő szerint ilyenek például a Raiffeisen Bank alapszintű pénzforgalmi számlájának díjai és a bankkártyák éves díjai. Szintén semmilyen díjváltozásról nem publikált még döntést az MBH Bank a vállalkozói bankkártyáinál.

A vállalkozók számára kevés tér akad kikerülni az egyre növekvő banki költségeket, hiszen ők nem kapnak olyan kedvezményeket, mint a lakosság – így például rájuk nem vonatkozik az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége, és a qvik-tranzakciók sem díjmentesek.

A lakosságnak a bankok önkéntesen vállalt moratóriuma miatt 2026. június 30-ig semmilyen díjemelésre nem kell számítaniuk, egyik hazai banknál sem. Az alapszámláknál ugyanakkor 2026. március 1-jétől megszűnik a havidíjmentesség, az ugyanis csak addig tartott, amíg az infláció három, egymást követő hónapban 4 százalék alá nem kúszott.

