Európai szinten is kiemelkedő fejlesztés indult a budapesti repülőtéren

Az akadálymentes közlekedést igénylő utasok magas szintű és hatékony kiszolgálását új fogadópont és váróhelyiség, valamint korszerű informatikai rendszer és diszpécserközpont támogatja a Liszt Ferenc repülőtéren.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 11:25
Illusztráció Fotó: Kallus György
Az üzemeltető közlése szerint a Budapest Airport és az Airport Medical Service (AMS) közös munkájaként megújult az AMS PRM (Passengers with Reduced Mobility, mozgáskorlátozott utasok) diszpécserközpontja. A korszerűsítés az ellátási igények dinamikus növekedése miatt volt szükséges, hiszen ez egyre magasabb szintű koordinációt és infrastruktúrát igényel. A diszpécseri helyiség modern, hatékony munkakörnyezetet biztosít az irányítási feladatokat ellátó szakembereknek – tájékoztat az AIRportal.hu.

A diszpécserközpont európai szinten is kiemelkedő fejlesztés. Fotó: Vémi Zoltán

A diszpécserközpont felújítása szükséges lépés volt

A fejlesztés szorosan kapcsolódik az AMS PRM szolgálat egyik legjelentősebb szakmai előrelépéséhez: sikeresen lezárult az Ozion PRM Management szoftver bevezetése. Néhány napja az érintett utasok kezelése már kizárólag az új rendszerben történik. Az innovatív megoldás optimalizálja a munkafolyamatokat, növeli az átláthatóságot, a reakcióidőt, és európai szinten is kiemelkedő fejlesztésnek számít.

Az új működési modell részeként minden mozgáskorlátozott utassal foglalkozó munkatárs PDA-készülék segítségével végzi feladatait, ami lehetővé teszi a valós idejű adatkezelést és feladatkövetést. Ennek köszönhetően jelentősen csökken a telefonos és URH-rádiós kommunikáció szerepe, ami nemcsak hatékonyabb, hanem biztonságosabb és pontosabb irányítást is eredményez. A diszpécserközpont felújítása tehát nemcsak infrastrukturális, hanem technológiai szempontból is indokolt és szükséges lépés volt – mutat rá az üzemeltető.

Kiemelték: a PRM-szolgáltatás színvonalának emelésében kulcsszerepet játszik, hogy a Budapest Airport a 2A terminál induló csarnokában kialakított egy uniós előírásoknak teljes mértékben megfelelő  várót. Az itt működő fogadópult üzemeltetését az AMS PRM szolgálat végzi, amely kizárólag pozitív visszajelzéseket kapott az utasoktól. A komfortos, jól szervezett környezet és a professzionális kiszolgálás jelentősen hozzájárul az utasélmény javításához.

A fejlesztések a közeljövőben is folytatódnak: a 2B-n is kialakítanak egy hasonló, magas színvonalú, a mozgáskorlátozott utasoknak szánt várót és fogadópontot, erősítve a repülőtér inkluzív és utasközpontú működését – teszik hozzá a közleményben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

