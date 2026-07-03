Tiszás falurombolás: nagyobb a tét, mint gondolnánk

A Szalai Piroska által emlegetett fejlesztéssorozat története 2018 tavaszára nyúlik vissza, amikor Orbán Viktor akkori miniszterelnök a kistelepülések polgármestereinek küldött levelében meghirdette a Magyar Falu Programot. Magyarország akkori kormánya kiemelt célként kezelte az ötezer fő lélekszám alatti kistelepülések megerősítését és fejlesztését, a helyi életminőség javítását és a lakosság elvándorlásának megállítását. A programot lényegben a magyar falvak irányítói írták, ezért az akkori kormány évről évre dinamikusan reagált azokra a kistelepülési igényekre, kihívásokra, amelyeket a falvak maguk fogalmaztak meg.

Az elmúlt tizenhat évben számos segítő kormányzati kezdeményezés indult el, elég csak a falusi csokra gondolni, de jutott pénz a templomok felújítására és a kiskocsmák korszerűsítésére is. A vidék ráadásul a turizmusban is fontos szerepet játszik, hiába kiemelkedő Budapest nemzetközi látogatottsága. Az Orbán-kormány tudatosan törekedett arra is, hogy a nemzetközi beruházások elérjék az ország minden szegletét. Ez segített a munkahelyek teremtésében és a falvak megtartóerejében.

Erre az egész ország ráfizet

Ha most ezzel ellentétes irány indul el, arra az egész ország ráfizet. A társadalmi károk pedig ennél is nagyobbak lesznek. Erről beszélt Bart István kistelepülésekkel kapcsolatos álláspontja kapcsán az Országgyűlésben Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője egy minapi felszólalásában előbb falurombolást emlegetett, majd vállalhatatlan álláspontnak nevezte Bart korábbi gondolatait, melyek szerint se falvakra, se gyermekekre nincsen szükség. A volt miniszter azonban ennél is tovább ment, és párhuzamot vont a mostani tiszás helyettes államtitkár és a hajdan volt Szabad Demokraták Szövetsége között.