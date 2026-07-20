Aliexpresseurópai bizottságbírság

Több mint félmilliárd euróra büntette az AliExpresst az Európai Bizottság

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Az Európai Bizottság szerint a kínai kereskedelmi óriás inkább bővült, mint védekezett – a hamisítványok és a veszélyes termékek ellen legalábbis biztosan nem.

Magyar Nemzet
2026. 07. 20. 14:13
Olyasmiket is hirdetett az Aliexpress, amiket nem lett volna szabad Fotó: WU QINGHAO Forrás: XINHUA
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A hamisítványok elleni védelem, az úgynevezett kötelező márkaengedélyezési rendszer szintén hatástalannak és munkaerőhiánnyal küzdőnek bizonyult, a kereskedők könnyen megkerülték azt.

Cselekvési tervet kell benyújtania a vállalatnak

A szabályozás szerint az AliExpressnek 2026. október 20-ig cselekvési tervet kell benyújtania a bizottságnak, amelyben bemutatja, hogyan orvosolja a feltárt hiányosságokat. A Digitális Szolgáltatások Európai Testülete ezt követően egy hónapon belül véleményezi a tervet, a bizottság pedig további egy hónapot kap a végleges határozat elfogadására és a végrehajtási határidő kijelölésére. Amennyiben a vállalat nem tesz eleget a határozatnak, kényszerítő bírságra számíthat.

Az ügy előzménye, hogy a bizottság 2024. március 14-én hivatalos eljárást indított az AliExpress ellen, amelyben egyebek mellett a kockázatértékelést, a tartalommoderálást, a panaszkezelést, a hirdetési rendszerek átláthatóságát és a kereskedők nyomonkövethetőségét vizsgálta. 2025 júniusában a bizottság elfogadta és kötelezővé tette a platform egyes vállalásait – ezek azonban nem terjedtek ki az illegális termékek terjedésével kapcsolatos rendszerszintű kockázatokra, amelyek miatt a mostani bírság is született.

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