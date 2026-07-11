Leáldozott a taxis vadnyugatnak: követik a hiénákat

Magyar Péter kormányfő tegnap arról posztolt, hogy „brutálisan emelkednek” a DK és a Fidesz miatt a tarifák, arra reagálva, hogy a fővárosi közgyűlés nemrég átlagosan 18 százalékos emelést fogadott el. Több mint ezerötszáz komment között rengeteg taxis fejtette kiálláspontját, amely szerint a tarifa emelése helyénvaló, tekintettel a személyfuvarozók költségeire.