Leáldozott a taxis vadnyugatnak: követik a hiénákat

Magyar Péter kormányfő tegnap arról posztolt, hogy „brutálisan emelkednek” a DK és a Fidesz miatt a tarifák, arra reagálva, hogy a fővárosi közgyűlés nemrég átlagosan 18 százalékos emelést fogadott el. Több mint ezerötszáz komment között rengeteg taxis fejtette kiálláspontját, amely szerint a tarifa emelése helyénvaló, tekintettel a személyfuvarozók költségeire.
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Július elején indította el a TaxiTrack mobilalkalmazást a BKK. Az alkalmazás a fővárosi közgyűlés által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését segíti a személytaxi-szolgáltatóknak. A társaság és a taxisszervezetek egyaránt egy olyan szabályozási környezet felé mozdulnának el, amelyben hosszú távon az online digitális taxaméter is bevezethető, amelyben a fuvarszervező cégek, nem az egyes sofőrök szolgáltatnának adatot.
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