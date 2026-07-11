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Utazás nyugdíjaskorban: biztosításkötés előtt érdemes alaposan körbenézni az ajánlatok között

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A nyugdíjas évek sokak számára egyet jelentenek a több utazással, azonban az utasbiztosítások kiválasztásakor az életkor olyan tényező lehet, amely jelentősen befolyásolja a biztosítási fedezetet, a díjakat és a szerződés feltételeit.

Magyar Nemzet
2026. 07. 11. 12:30
Növekszik a nyaralással kapcsolatos utazások biztosítására költött összeg (illusztráció) Forrás: Pexels
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Többezer forintos különbségek az életkor alapján

A Bank360 utasbiztosítás kalkulátora szerint egy városnéző, 11 napos olaszországi utazás biztosítása 10-20 ezer forintba kerül, ha a biztosított 73 éves és repülővel utazik. Az orvosi ellátásra maximum 25 millió és 800 millió forint között fizet a biztosító, míg az útipoggyászra vonatkozó biztosítási összeg 250 ezer és 800 ezer forint között mozog.

Ezzel szemben, ha a fentiekkel megegyező paraméterekkel kalkulálunk, csupán azzal a különbséggel, hogy a biztosított életkora csak 37 év, az ajánlott biztosítások díjai 5 ezer és 10 ezer forint között mozognak, míg például az orvosi ellátás összege 25 millió forinttól a limit nélküli kategóriáig terjed. Ami az útipoggyászt illeti, ezen a téren nincs változás – az összegek 250 ezer és 800 ezer forint között mozognak.

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