Kettős szorításban a magyar tejágazat

A sajtpiac lett a válság egyik legnagyobb vesztese

A probléma különösen látványosan jelentkezik a sajtnál. A Világgazdaság által idézett adatok szerint három év alatt mintegy 30 százalékkal nőtt a magyar sajimport.

A legnagyobb nyomást a német félkemény sajtok jelentik. A Gouda és az Edami német nagykereskedelmi ára kilogrammonként mintegy 3,4 euró, miközben a hazai trappista sajtok átlagos feldolgozói átadási ára az AKI PÁIR adatai szerint 1900–2000 forint körül alakul, ami a jelenlegi árfolyamon hozzávetőleg 5,5 eurónak felel meg. Ekkora árkülönbséget a hazai feldolgozók nagyon nehezen tudnak ellensúlyozni.

„Nincs az a hazaszeretet és nincs az a marketing, amely ellensúlyozni tudna ekkora árkülönbséget” – fogalmazott Istvánfalvi Miklós.

A legfrissebb öthavi adatok alapján a savanyított tejtermékek, a vaj, a sajt és a túró behozatala is jelentősen nőtt, ezen belül különösen a Gouda és az Edami importja emelkedett. A dobozos tej behozatala ugyanakkor mintegy 8 százalékkal csökkent.

A hazai feldolgozás lehet a kitörési pont

A K&H elemzése szerint a jelenlegi helyzetben egyre sürgetőbbé válik, hogy a Magyarországon megtermelt tejből minél nagyobb arányban készüljenek magasabb hozzáadott értékű termékek. Harcz Zoltán szerint ehhez olyan feldolgozó- és tárolókapacitásokra lenne szükség, amelyek képesek tompítani a tejpiac ciklikusságát. Ilyen beruházás lehet például a tejporgyártás vagy a hosszabb érlelésű sajtok előállításának fejlesztése.

A tejpor különösen alkalmas lehet arra, hogy a termelési csúcsok idején jelentkező felesleget kivonják a frisspiacról, míg a hosszabb érlelésű sajtok magasabb hozzáadott értéket teremthetnek. Ezzel csökkenthető lenne az a kiszolgáltatottság is, amely abból fakad, hogy a magyar termelők jelentős mennyiségű nyerstejet kénytelenek külföldön értékesíteni.