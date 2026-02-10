Tejpiaci válság: milliárdos mentőövet dob a kormány

– A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hazai tejtermelő ágazat stabilitásának megőrzésére és a gazdálkodók likviditásának biztosítására. Az elsősorban a feldolgozókat érintő, decemberi intézkedéscsomag mellett az alacsony felvásárlási ár miatt nehéz helyzetbe került termelőket is rendkívüli eszközökkel segítjük, így újabb 2,43 milliárd keretösszegű nemzeti támogatásról is döntöttünk – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető kiemelte, hogy az uniós és hazai támogatási források a megszokottnál korábban érkeznek meg az érintett gazdálkodókhoz, ugyanakkor az ágazat szereplőivel való egyeztetés nyomán további hathatós lépések várhatók a kormányzat részéről.

A termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatás végkifizetése ezekben a napokban zajlik, de ezzel párhuzamosan az agrártárca megteremtette a feltételeit annak is, hogy nemzeti támogatásként további 2,43 milliárd forintot fizethessenek ki a termelőknek.

– A Magyar Államkincstár által a közeljövőben folyósított támogatás mintegy 2300 gazdálkodót érint. Egyben közvetlen válasz az Európai Unió egészét, azon belül Magyarországot is sújtó tejpiaci válságra, különös tekintettel az elhúzódóan alacsony tejfelvásárlási árakra, amelyek jelentős jövedelemkiesést okoznak az ágazat szereplőinek – tette hozzá.

– A rendkívüli támogatás célja az uniós szintű túltermelésből és az Európai Unió vámpolitikai lépéseire adott kínai válaszreakcióból fakadó kedvezőtlen hatások mérséklése, a tejtermelők deficitjének részleges kompenzálása, valamint az állattartó telepek fennmaradásának és működésének biztosítása, amíg a piac stabilizálódik. Magyarország kezdeményezésére a tejpiac súlyos helyzete az uniós Mezőgazdasági és Halászati Tanács napirendjén is szerepelt, amelynek nyomán az ágazati folyamatokat fokozott figyelemmel kíséri a bizottság is – közölte.

Nagy István hangsúlyozta: a termelők számíthatnak a kormányra, amely elkötelezett, hogy az uniós szabályok maximális kihasználása mellett nemzeti hatáskörben is minden lehetséges eszközzel támogassa a stratégiai jelentőségű tejágazatot, hozzájárulva a hazai élelmiszer-ellátás biztonságához, a vidéki munkahelyek megőrzéséhez és a magyar tejtermékek piaci pozícióinak megerősítéséhez, a sokszor pillanatok alatt drasztikusan változó európai piaci környezetben is. Éppen ezért az Agrárminisztérium – a társtárcákkal történő egyeztetések alapján – további beavatkozásokat is mérlegel, illetve kezdeményezi azok bevezetését – zárta a miniszter.