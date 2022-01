Wie die Jahre zuvor stand auch das Jahr 2021 im Zeichen der Christenfeindlichkeit

Das Jahr, das sich in Ungarn dem Ende zuneigt, wird nicht ohne seine Dosis an entweihenden Angriffen auf das Christentum verlaufen sein: Am Tag unseres Nationalfeiertags versuchte beispielsweise jemand, die griechisch-katholische Kirche in Gödöllő anzuzünden; kurz vor Ostern tauchte im Stadtteil Ferencváros ein antireligiöses Poster auf; aber auch die Medien und die Würdenträger der liberalen Linken stehen nicht zurück: Das vorrangige Objekt ihres Spotts war die Heilige Familie. In Westeuropa ist die Lage nicht besser: Brüssel hat die Führung in einem Wettbewerb übernommen, in dem jeder zu beweisen versucht, dass man sich auf ihn verlassen kann, wenn es um christenfeindliche Äußerungen geht.

In den letzten Jahren war in ganz Europa – auch in Ungarn – eine Zunahme christenfeindlicher Untaten zu verzeichnen, die von der Schändung religiöser Symbole über blasphemische Inhalte bis hin zu vielen anderen Formen reichten.

2021 wurde einer der schlimmsten Skandale des Jahres vom ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister von Pusztaszabolcs durch einen Facebook-Ausrutscher verursacht: Auf der Seite mit dem Titel „Magyar Ateista Mémbázis“ („Ungarische Atheisten-Memo-Datenbank“) brachte er seine götterverneinenden Ansichten in Form eines Kommentars zum Ausdruck, der zu visuellen Inhalten hinzugefügt wurde, die die Figur der Jungfrau Maria entweihten.

In dieser Zusammenstellung wurde einem Bild, das die Heilige Jungfrau mit dem Jesuskind in den Armen zeigt, ein Kondom hinzugefügt, dessen Form der der heiligen Figuren auf dem Bild ähnelt – mit der Bildunterschrift: „Er ist geboren“. Unter diesen blasphemischen Inhalt fügte Szilárd Csiki folgenden Kommentar hinzu: „Das ist es, was Maria damals gebraucht hätte. Wenn sie das gehabt hätte, wären wir nicht gezwungen gewesen, eine ganze ‚Religion’ wegen eines unglücklichen B… zu erfinden“. Nach diesem Vorfall gab die Bürgermeisterin der Kleinstadt, Erzsébet Simon geb. Zsuffa, eine Erklärung ab, in der sie sich von ihrem Stellvertreter distanzierte, der daraufhin von seinen kommunalen Ämtern zurücktrat.

Kurz darauf, am Gründonnerstag, also nur wenige Tage vor dem Hauptfest des christlichen Kalenders, auf dem Ferenc-Platz im 9. Bezirk von Budapest – unweit der Statue von Black Lives Matter, die für so viel Aufsehen gesorgt hatte –,

wurde ein Poster entdeckt, auf dem ein Jesus abgebildet war, aus dessen Seite statt rotem Blut regenbogenfarbenes Blut floss.

Obwohl die Mehrheit dieses Spektakel als dumme und bösartige Provokation bezeichnete, versuchten mehrere Kommentatoren, das ungewöhnliche Werk zu verteidigen, indem sie behaupteten, das regenbogenfarbene Blut beziehe sich auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch und nicht auf LGBTQ-Symbole.

Nach der linken Tageszeitung Népszava, die sich in der Vergangenheit mehrfach über Jesus Christus und Cecília Müller, die Leiterin des ungarischen Gesundheitswesens, lustig gemacht hatte, machte sich in diesem Jahr auch die Wochenzeitung Magyar Narancs über das Thema lustig.

Die linksliberale Zeitung hielt es für angebracht, in der Vorweihnachtszeit das Werk einer „Künstlerin“ zu präsentieren, die sich nach eigenen Angaben in einem Interview „selbst seliggesprochen hat“.

Neben dem Interview veröffentlichte die Wochenzeitung natürlich auch die Reproduktion eines Werks der Künstlerin, die unter den Namen Holy Olga und Piros Kocsi (ungarisch für „Rotes Auto“ – der bürgerliche Name der Künstlerin scheint Olga Kocsi zu sein – AdÜ.) malt, auf dem die Jungfrau Maria mit den Gesichtszügen der Künstlerin dargestellt wurde – mit einem kleinen Detail: Statt des Jesuskindes hält sie ein Kaninchen in den Armen.

Auch in Westeuropa scheinen blasphemische Darstellungen der Jungfrau Maria in letzter Zeit ein wiederkehrendes Motiv zu sein.

Man erinnere sich an die Leistung von Riccardo Simonetti, dem gutwilligen Botschafter des Europäischen Parlaments für LGBTQ-Angelegenheiten, der auf dem Cover eines LGBTQ-Magazins die Jungfrau Maria an der Seite eines schwarzen Mannes in der Rolle des Joseph verkörperte. „Sofern wir zugeben, dass Jesus nicht weiß war, ist es auch erlaubt zu glauben, dass die Jungfrau Maria einen Bart getragen hat, oder?“ – sagte er, um seine Initiative zu rechtfertigen, die viele schockierte. Obwohl sich später herausstellte, dass der bekannte schwule Journalist die Öffentlichkeit getäuscht hatte, indem er sich als Vertreter dieser EU-Institution ausgab – die keine derartige Stelle geschaffen hat –, hielt es die Versammlung nicht für nötig, diesen Betrug zu verurteilen.

Die Europäische Kommission veröffentlichte ein Dokument, in dem es heißt, dass unter anderem die Verwendung des Wortes „Weihnachten“ vermieden werden sollte, und dass daher der korrektere Ausdruck „Winterferien“ anstelle von „Weihnachtszeit“ verwendet werden sollte. In dem von Kommissarin Helena Dalli unterzeichneten Entwurf heißt es außerdem, dass auch die traditionellen Vornamen des christlichen Europas wie Maria und Johannes vermieden werden sollten, zu denen uns die Volkskommissarin für Gleichstellung rät, Malika und Julio vorzuziehen.

Photo: András Éberling